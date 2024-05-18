Baharı yaşamak için son fırsat

SAFRANBOLU

Safranbolu, Türkiye'nin tarihi evleriyle öne çıkan en gözde kentlerinin başında geliyor. Mardin'in aksine Safranbolu'daki yerel tarihi evlerde taş yerine ahşap malzeme tercih edilmiş. Genellikle iki katlı, cumbalı olarak inşa edilen tarihi evlerde sofalı Türk mimarisine özgü konut tipi hakim. Arnavut kaldırımlı Safranbolu sokakları ise yörede geleneksel dokuyu anımsatan bir diğer önemli detay. Eski Çarşı, Yörük Köyü, Tokatlı Kanyonu, Bulak Mencilis Mağarası, Hıdırlık Tepesi gibi turistik mekanlar Safranbolu'nun zenginlikleri arasında.

UZUNGÖL

Uzungöl, adeta kartpostalları anımsatan manzarası ile ilkbahar işte tam burada yaşanır diyebileceğiniz özel bir yer. Dağ yamacına kurulmuş yerleşim, adını yöredeki heyelan gölünden alıyor. Trabzon Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl, hem bahar hem yaz tatillerinde yörenin en fazla ziyaret edilen turistik beldelerindendir. Yemyeşil ve el değmemiş doğası, temiz havası ile tabiat ile baş başa kalmak isteyenler için ideal bir yerleşim. Uzungöl'de doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık gibi farklı aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz.

KAPADOKYA

Kapadokya aslında sadece baharda değil her mevsim tatil yapacağımız olmazsa olmaz destinasyonlardan sadece biri. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan peribacaları ile büyülü bir atmosferde unutulmaz bir tatil yapabilirsiniz. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kapadokya'da Ürgüp, Ihlara, Uçhisar, Avanos, Derinkuyu, Göreme, Kaymaklı gibi özel rotalar size çok cazip gelecek. Burada farklı aktiviteler yapmak için de pek çok seçenek mevcut. Balon turu, kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı gibi farklı etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz.

ŞİRİNCE

İZMİR'İN taçsız kraliçesi konumundaki tarihi köylerinden biri de şüphesiz Şirince'dir. İlkbaharda yeşile bürünüp, çiçeklerle bezenen kent mistik atmosferi ile sizlere farklı bir tatil seçeneği sunuyor. Şirince, doğa ile uyumlu tarihi yapıları ve el değmemiş güzelliği ile öne çıkıyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için huzurlu ve dingin atmosferi sizi cezp edebilir. Yerel lezzetlerini mutlaka tadın. Ege mutfağına özgü zeytinyağlılar tam ağzınıza layık.

ASSOS

ASSOS, Çanakkale'nin en gözde ve bilinen yerlerinden biri. Ege Denizi'ne açılan sahili, antik kenti, tarihi tapınakları ile gezebileceğiniz pek çok farklı seçeneğe sahip. Bölgede, Behramkale Köprüsü, Athena Tapınağı, Assos Antik Kentini, Hüdavendigar Cami, Babakale, Apollon Smintheus Tapınağı, Antik Tiyatro, Assos Antik Limanı gibi yerleri gezebilirsiniz. Assos'ta deniz keyfi yapmak isterseniz Liman Plajı, Kadırga Koyu, Koruoba Koyu, Sivrice Plajı gibi kumsallar siz bekliyor.

DATÇA

EGE ile Akdeniz bölgeleri arasında yer alan Datça, abartmıyoruz bölgenin en gözde turistik yerlerindendir. Uzun ve harika kumsalları, yemyeşil doğası ile sakin ve huzurlu bir bahar tatili yapmak isteyenler için adeta biçilmiş kaftan. Datça'nın taş evlerle bezeli, begonvillerle süslü tarihi sokakları uzunca bir süre anılarınızı süsleyecek. Tarihi evleri ise genellikle Eski Datça Bölgesi'ndedir. Yörenin önemli tarihi yerlerinden biri de Knidos Antik Kenti'dir. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan kent, Tekir Burnu'nda yer alır. Antik kentte hem tarihi bir yolculuk yapabilir hem de son derece etkileyici Akdeniz manzarasını seyredip unutmayayım diye hafızanıza kazıyabilirsiniz.

AMASRA

AMASRA, şüphesiz Karadeniz'in en önemli turistik kentlerinden biridir. Yeşil ile mavinin buluştuğu belde coğrafi konum olarak Batı Karadeniz kıyısında yer alır. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişi ile Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Amasra hem tarihi eserleri hem de doğal güzellikleriyle sizi bekliyor. Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Fatih Cami, Amasra Müzesi gibi tarihi mekanları gezerek Amasra'nın kadim geçmişine yolculuk edebilirsiniz. Denizle iç içe olan kent harika kumsalları ile seçeneklerinizi zorluyor. Kumsalda çıkacağımız akşamüstü yürüyüşleri size unutulmaz anlar yaşatacak. Çakraz Plajı, İnkumu Sahili, Bozköy Plajı gibi birbirinden farklı kumsallarını da mutlaka gezip, görün. Bakacak Tepesi, Kuşkayası Yol Anıtı, Ahatlar Parkı doğa aktiviteleri yapmak için biçilmiş kaftan.

KARAGÖL

Karagöl, Doğu Karadeniz'in bir başka doğa harikasıdır. Artvin Borçka'da yer alan Karagöl, yemyeşil bir doğaya sahip. İnanılmaz doğal güzelliği nedeniyle sit alanı olarak koruma altına alınan Karagöl, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri. Aynı zamanda 'Tabiat Parkı' olan Karagöl, özellikle kamp yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek. Doğa içerisinde huzurlu ve sakin bir bahar tatili için Karagöl'e mutlaka gidin.

CUNDA

Ayvalık'ın güzellikleri ile efsane adası Cunda bahar coşkusunu yaşayabileceğiniz ender güzellikleri size sunuyor. İlkbahar tatili için hafta sakin bir yer arıyorsanız Cunda veya diğer adıyla Alibey Adası tam size göre. Marmara Bölgesi'ne son derece yakın konumda yer alan Cunda aynı zamanda hafta sonu tatilleri için de iyi bir seçenek. İstanbul, Tekirdağ, Çorlu, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale'ye neredeyse bir adım mesafede bulunan adada keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Yel değirmenleriyle ünlü ada hem tarihi hem de turistik yönüyle öne çıkıyor. Bol oksijenli tertemiz havası başınızı döndürecek kadar güzel.