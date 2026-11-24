



SOSYAL DESTEKLERDE EN BÜYÜK PAY İHTİYAÇ SAHİBİ YURTTAŞLARA VE ÖĞRENCİLERE



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının bütçesi, yüzde 95 artışla 2027 yılında 9 milyar 653 milyon TL'ye yükseldi. Nakdi yardım bütçesi 2026 yılına göre yaklaşık 4 kat arttı. İhtiyaç sahibi yurttaşlara 3,2 milyar TL nakdi, 1,26 milyar TL ayni yardım yapılması öngörüldü. Eğitim destekleri kapsamında 71 bin öğrenci için 1 milyar 653 milyon TL kaynak ayrılırken 2027 yılında 7,8 milyon öğün sıcak yemek, 950 bin kumanya ve kahvaltılık ile 5 milyon 40 bin litre süt dağıtılması hedefleniyor.



SAĞLIK, ÇEVRE VE YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARI



İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan Tek Sağlık yaklaşımı için 12 milyar 537 milyon TL kaynak ayrıldı. Eşrefpaşa Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın tamamlanarak hizmete açılması, 42 bin kişiye evde sağlık ve bakım hizmeti verilmesi ve iki yeni hayvan bakımevinin tamamlanması hedefleniyor. Spor alanında ise yedi yeni tesisin tamamlanması, 60 spor sahasının yenilenmesi ve Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın projelendirme çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Çevre yatırımları kapsamında katı atık yönetimi ve sıfır atık faaliyetleri için 8,1 milyar TL, park ve yeşil alanların bakımı için yaklaşık 5,5 milyar TL ödenek öngörüldü. Kent genelinde 600 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulması, 60 bin ağaç dikilmesi ve üç yeni güneş enerjisi santralinin tamamlanması planlanıyor.