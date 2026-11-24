Tugay'ın talimatı doğrultusunda İZSU Genel Müdürlüğünün 2027 Mali Yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesinde içme suyu tarifelerinde büyük indirime gidildi. Hazırlanan taslak tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp tüketimlerde yüzde 63 oranında indirim öngörüldü. Düzenleme ile 60 lira olan metreküp fiyatı 38 liralık bir indirimle 22 liraya çekildi. Son düzenleme ile birlikte İzmir; Mardin, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır, Kocaeli, Malatya, Erzurum gibi büyükşehir belediyelerini geride bırakarak ülke genelindeki 30 büyükşehir belediyesi arasında içme suyunda en ucuz şehir konumuna yükseldi. Hafta içinde İZSU Genel Kurulunda oylanıp karara bağlanacak önerge ile İzmirli 0-10 metreküp tüketime 220 lira ücret ödeyecek. İndirim 1 milyon 264 bin abonenin aile ekonomisine büyük katkı sağlayacak. 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesi meydanlarda İzmirlilere Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanmayı vaat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, verdiği sözü tuttu. Yeni yıla sayılı gün kala İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğünden İzmirlilere müjde geldi.
AİLE BÜTÇESİNE ÖNEMLİ KATKI
İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinde içme suyuna yüzde 70'e varan indirimler öngörüldü. Geçtiğimiz günlerde taslak bütçe ile birlikte ihtisas komisyonlarına sevk edilen yeni tarifeye göre konutlarda 0-10 metreküp arası tüketimin metreküp fiyatının yüzde 63'lük indirimle 60 TL'den 22 TL'ye, 11-20 metreküp arası tüketimin 100 TL'den 70 TL'ye, 21 metreküp ve üzeri tüketimin ise 145 TL'den 140 TL'ye çekilmesi öngörüldü. Konut dışı tarifede ise indirim oranı yüzde70'i buldu.
EN UCUZU İZMİR'DE
Hafta içinde 2027 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinin görüşülüp karara bağlanması ile kesinleşecek olan indirim, 0-10 metreküp tüketimlerde İzmir'e Türkiye'nin içme suyu en ucuz Büyükşehir Belediyesi unvanını da getirecek. 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek olan tarife ile İzmirliler yeni yılda konutlarda 10 metreküp tüketime ilçe belediyelerinin aldığı katı atık toplama bedeli hariç 220 lira ücret ödeyecek.
1 MİLYON 264 BİN ABONE YARARLANACAK
İZSU Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanacak dev indirimle birlikte İzmir Şanlı Urfa, Mardin, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Tekirdağ, Erzurum Sakarya, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun gibi büyükşehir belediyelerini geride bırakıp hemşehrilerine en ucuz içme suyunu kullandıracak. İzmir'de Konutlarda 0-10 metreküp tüketimde gerçekleştirilecek yüzde 63'lük indirim kentte yaşayan 1 milyon 264 bin ailenin aile ekonomisine büyük katkı sağlayacak.
0-10 METREKÜP TÜKETİMLERDE HANGİ BÜYÜKŞEHİR'DE NE KADAR ÜCRET ALINIYOR
Muğla: 729.50, İstanbul: 669.10, Bursa: 626, Balıkesir: 623.20, Mersin: 604.60, Aydın: 597.90, Ankara: 593.60, Manisa: 589.20, Gaziantep: 573.40, Antalya: 548.60, Ordu: 540.60, Eskişehir: 536.10, Trabzon: 532.10, Van: 511, Adana: 491, Konya: 488.70, Samsun: 474.90, Kahramanmaraş: 470.60, Hatay: 465, Şanlıurfa: 454.50, Denizli: 452.80, Sakarya: 452.50, Erzurum: 435.50, Tekirdağ: 390.90, Kocaeli: 384.90, Diyarbakır: 382.80, Malatya: 372.40, Kayseri: 366.70, Mardin: 325.30, İzmir: 220 lira
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi, bu hafta içinde İZSU Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanacak. Eğer son anda herhangi bir değişiklik olmazsa İZSU Genel Kurulunda kabul edilen bütçe ile birlikte 30 büyükşehir arasında Türkiye'nin en ucuz içme suyu tarifesi de kabul edilmiş olacak.
İndirimli tarife 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İzmirliler yeni yıla ucuz içme suyu müjdesi ile girecek
TUGAY MÜJDEYİ DUYURMUŞTU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada su tarifelerinde indirime gidileceğini duyurmuştu. Tugay açıklamasında, "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve daha uygun fiyata su kullanacağız" demişti.