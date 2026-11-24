BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı Tahmini Gelir Gider Bütçesi, bu hafta içinde İZSU Genel Kurulunda görüşülüp karara bağlanacak. Eğer son anda herhangi bir değişiklik olmazsa İZSU Genel Kurulunda kabul edilen bütçe ile birlikte 30 büyükşehir arasında Türkiye'nin en ucuz içme suyu tarifesi de kabul edilmiş olacak.

İndirimli tarife 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İzmirliler yeni yıla ucuz içme suyu müjdesi ile girecek



TUGAY MÜJDEYİ DUYURMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada su tarifelerinde indirime gidileceğini duyurmuştu. Tugay açıklamasında, "Şu an su fiyatlarını indirmek üzere çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki mecliste geçireceğiz ve daha uygun fiyata su kullanacağız" demişti.