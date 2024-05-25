Beyazperdede bu hafta

FURIOSA: BIR MAD MAX DESTANI

HAFTANIN billim kurgu filmi Furiosa: Bir Mad Max Destanı (Furiosa: A Mad Max Saga), Anya Taylor- Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'li usta oyuncu kadrosuyla vizyona giriyor. Film, yaşadıklarından sonra güçlü bir savaşçıya dönüşen Furiosa'nın hikayesini konu ediniyor.

Dünya çökerken Nice Annelerin Yeşil Diyarı'ndan kaçırılan genç Furiosa, Savaş Lordu Dementus liderliğindeki büyük bir Motorcu Sürüsü'nün eline düşer. Çorak Topraklar'da ilerleyen Furiosa, bu sırada Ölümsüz Joe'nun başkanlık ettiği Kale'ye rastlar. İki diktatör egemenlik için savaşırken, Furiosa hem eve dönmenin yolunu bulmak için gereken araçları bir araya getirmek hem de karşılaştığı birçok sınavdan sağ çıkmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SÜPER KAHRAMANLAR: TASLARIN PESİNDE

ÇOCUKLARIN ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Süper Kahramanlar: Taşların Peşinde (Happy Heroes 3), canavarların galaksiye saldırması üzerine güçlerini birleştiren Süper Kahramanlar'ın hikayesini konu ediniyor. Süper Kahramanlar, uzak bir galakside yaşamaktadır. Enerji Taşı'nı korumak için savaşan kahramanlar, bu sırada güçlerini kaybeder. Canavarların Planet Xing'e saldırması üzerine Süper Kahramanlar, güçsüz olsalar da birlikte çalışarak canavarları alt etmeyi başarır ve barış galaksiye geri döner.

GIZLENEN

HAFTANIN korku filmlerinden Gizlenen, yaşadığı sorunlardan uzaklaşmak için gittiği şehir dışındaki evde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Demet, eşinden boşanma aşamasında olan bir kadındır. Zor günler geçiren Demet'in hayatı, yazdığı son kitabının yayından kaldırılmasıyla alt üst olur. Yaşadığı zor günlerin üstesinden gelmeye çalışan Demet, psikoloğunun da tavsiyesi üzerine bir süre şehirden uzakta bir yerde yaşamaya karar verir. Kendisine sessiz, sakin bir yer bulan Demet'in bilmediği şey burada da yalnız olmadığıdır.

SEYTAN TOHUMLARI

SENARİSTLİĞİNİ ve yönetmenliğini Gabriel Abrantes'in üstlendiği Şeytan Tohumları (Amelia's Children), kökenleri ile ilgili gizemi çözmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Kökenlerinde saklı olan gizemi çözmeye karar veren Edward, bunun için kız arkadaşıyla birlikte Portekiz'in gizemli dağlarına doğru bir yolculuğa çıkar. Bu seyahat, Edward'ın yıllardır görmediği annesi ve iki kardeşiyle bir araya gelmesini sağlar. Yıllar sonra bir araya gelen aile, birbirlerine sevgiyle yaklaşır. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bu ev, Edward'ın hayal ettiği masum yer değildir.

KEÇIGILLER

HAFTANIN diğer animasyon filmi Keçigiller (The Gools), üç genç keçinin cesurca bir araya gelerek toplumlarında barışı korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Bu heyecan verici macerada genç keçiler, birlikte karşılaştıkları zorlukları aşarken dostluklarını da güçlendiriyorlar. Bir zamanlar barış içinde yaşayan ve eski bir ateşkesin gölgesinde huzurlu bir şekilde bir arada olan hayvanların yaşadığı güzel bir orman, filmde merkezi bir rol oynuyor.

YAPAY SEVGİLİM

ROMANTİK komedi ve bilim kurguyu bir araya getiren Yapay Sevgilim (Robots), robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalan bir kadın avcısı ve bir servet avcısının hikayesini konu ediniyor. Yıl 2032. Artık insanlığa tehlikeli işlerde yardımcı olması beklenen, gerçeğe yakın görünen robotlar vardır. Ancak özel kişilerin bu tür androidlere sahip olması yasaktır. Charles bir kadın avcısı, Elaine ise bir servet avcısıdır. İkili, birlik olup kendi robot ikizlerinin peşine düşmek zorunda kalınca gerçek aşkın nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye başlarlar.