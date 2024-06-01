Eröz’den dostlar buluşması

İş dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı deneyim sürüşünde misafirler, sürdürülebilir Dünya hedefiyle üretilen elektrikli Audi Q8 E-Tron'un benzersiz özelliklerini Urla'nın yeşil doğasında keşfetme fırsatı yakaladı. Ardından Be Style organizasyonu ile Gula Urla'da Şef Umut Karakuş'un sürdürülebilir mutfağına konuk oldu. Karakuş'un, Ege Mutfağının kalbindeki enginarı baz alan özel menüsü, davetlilerden tam not aldı. Gecede konuşan Eröz Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kara, "Çocuklarımıza sürdürülebilir hayat bırakmak zorundayız. Ancak sürdürülebilirliği sadece araba, makine, enerji olarak görmüyoruz. Geleceğimizi, sürdürülebilir dostluk teması üzerine kurmaya gayret ediyoruz. Tüm Eröz dostlarına bu geleceği bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ

Eröz Otomotiv Satış Müdürü Başak Eröz Gözümoğlu da bir hayalinin gerçek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Gözümoğlu "Eröz Otomotiv'in hizmet verdiği sizler, aslında ürünümüzü bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Söz konusu otomobil olunca, sadece Audi diyerek bunu özetliyorsunuz. Ancak Eröz, bizler için sadece premium bir markanın satış ve servis noktası değil. Aynı zamanda geleceğe güzel bir dünya bırakma vizyonuyla hayatı paylaşan insanların buluşma noktasıdır. İşte bugünkü buluşma, bu hayalin gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor. Bu masayı, bu hayatı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.