SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül’ün o koruması gözaltına alındı! 200 bin dolarlık “montaj raporu” iddiası

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında, görüntüler için "montaj" raporu hazırlanması karşılığında 200 bin dolar istendiği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D., gizli tanığın ifadesi doğrultusunda gözaltına alındı.
ÖZEL KORUMA HALEN GÖREVDEYKEN GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma birimleri, gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda operasyon için düğmesine bastı. Mustafa Sarıgül'ün halen yakın korumalığını yürüttüğü öğrenilen Ömer D., emniyet güçlerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
DOSYA FEZLEKE İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle ayrı değerlendirilmek ve fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.