Beyazperdede bu hafta

GÖZCÜLER

YÖNETMEN: Ishana Shyamalan SENARİST: Ishana Shyamalan OYUNCULAR: Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan FİLMİN uyarlandığı aynı adlı kitap, insanların gizemli yaratıklar tarafından evcil hayvan olarak tutulduğu Galway'in ücra ormanlarında geçen bir korku macerasına odaklanıyor.

Mina, ormana yaklaştığında arabası bozulan genç bir kadındır.

Yaratıklardan kaçtıktan sonra, gizemli hayvanlar tarafından hapis altında tutulan diğer insanlarla birlikte beton bir sığınağın içinde kalır. Mina bu sığınaktan kurtulmak için, gözcülerin kim olduğunu ve insanları neden bir kafesin içinde tuttuklarını çözmelidir.

HİT MAN

YÖNETMEN: Richard Linklater OYUNCULAR: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio ŞEHRİN polis teşkilatında ek iş yapan bir üniversite profesörü olan Gary, görev için sahte bir tetikçi kılığına girdiğinde hayatı değişir. 'Kiralık Katil' hizmetinden yararlanmak isteyen Madison'la tanıştığında, aralarındaki çekim ikisini de tehlikeli ve şüpheli durumlara sürükler.

BAD BOYS: YA HEP YA HİÇ

YÖNETMEN Adil El Arbi, Bilall Fallah OYUNCULAR: Martin Lawrence, Will Smith, Vanessa Hudgens 1995 yılında Michael Bay'in yönettiği "The Bad Boys" ile başlayan, başrollerini Will Smith ve Martin Lawrence'ın paylaştığı serinin dördüncü filmi.

SANTAJ

YÖNETMEN: Jade Bartlett OYUNCULAR: Martin Freeman, Jenna Ortega, Bashir Salahuddin ŞANTAJ, bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

SÜPER KAHRAMAN KOMBAT

YÖNETMEN: Ricard Cusso GÜÇLÜ karakteriyle tanınan Maggie, kasabanın yeni kahramanı Combat Wombat olur.

3. GECE HABİS

YÖNETMEN Anastasiya Budakva OYUNCULAR: Bahar Tutkum Ertok, Elif Özçelik, Jale Ak 3. Gece Habis, kendisine cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor.

DEFNE ve ailesi depremden sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Defne için bir anda kabus dolu günler başlamıştır. Defne ailesinden de şüphe eder ancak elinde hiç bir bilgi yoktur. İlk ve ikinci gece korku dolu geçer. Üçüncü gecenin sabahında ise üzerindeki musallatı öğrenir. Ama öğrendiği şey sadece musallat değildir.

Habis cinlerinin onun için üçüncü gece geleceğidir.

AN

YÖNETMEN Mustafa Uğur Yağcıoğlu 30'LU yaşlarındaki Demetris, sıradan bir hayat süren bir adamdır. Atina'da yaşayan ve ülkedeki ekonomik krizle boğuşan Demetris, evini Lonesome adını verdiği Alman çoban köpeği ile paylaşır. Hareketli bir köpek olan Lonesome, her gece olduğu gibi yine dışarı çıkmak istemektedir. Demetris ise pek dışarı çıkmak istemeyince, köpeğini vazgeçirmeye çalışır.

DENİZ BOYU AŞK

YÖNETMEN Klaus Hara OYUNCULAR: James Cosmo, Catherine Walker, Brid Brennan EMEKLİ bir deniz kaptanı olan Howard, kızı Grace'den herhangi bir yardım almayı reddeder. Grace, babası Howardiçin endişelenmeye başlayınca, Annie adında bir bakıcı tutar. Howard, münzevi doğasının bir sonucu olarak, başlangıçta Annie'nin herhangi bir yardımını reddeder, ancak yavaş yavaş ikili bağ kurmaya başlar.

AFACANLAR HAZİNE PESİNDE

YÖNETMEN Şiar Zaim GİZEMLİ bir harita bulan ben cesur çocuk, haritadaki hazinenin peşine düşer. Yolculuk boyunca türlü zorluklarla karşılaşan çocuklar, önlerine çıkan engelleri aşmaya çalışırken dostlukları güçlenir. Sıra dışı yerlerde gizlenen hazineyi bulmayan çalışan grup, bu süreçte birbirlerine destek olurlar.