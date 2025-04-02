Bebek cesedi 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu! Muğla’daki vahşette korkunç gerçek ortaya çıktı

Muğla'da, 7 yıl önce çöp konteynerinde poşetin içerisinde ölü bulunan kız bebeğin, cinayet zanlısının annesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden anne Gülcan Deniz (42) ile olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz (43) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ortaca ilçesinin, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerinde bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.