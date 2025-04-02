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Haberler Muğla Bebek cesedi 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu! Muğla'daki vahşette korkunç gerçek ortaya çıktı

Bebek cesedi 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu! Muğla'daki vahşette korkunç gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Ortaca ilçesinde 7 yıl önce bir çöp konteynerinde bulunan kız bebek cesedinin katilleri ortaya çıktı. Dosyayı tekrardan açan ekipler çöpte bulunan çikolata ambalajı ve kamera görüntülerinden yola çıkarak kan donduran gerçeğe ulaştı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Bebek cesedi 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu! Muğla’daki vahşette korkunç gerçek ortaya çıktı

Muğla'da, 7 yıl önce çöp konteynerinde poşetin içerisinde ölü bulunan kız bebeğin, cinayet zanlısının annesi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden anne Gülcan Deniz (42) ile olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz (43) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ortaca ilçesinin, Ekşiliyurt Mahallesi'nde 10 Temmuz 2018 tarihinde vatandaşlar bir çöp konteynerinde, poşet içerinde bebek buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı belirlenen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bebek cesedi 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu! Muğla’daki vahşette korkunç gerçek ortaya çıktı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda ekipler, çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir mağazanın poşetini inceledi. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz olduğunu belirledi.

Bebek cesedi 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu! Muğla’daki vahşette korkunç gerçek ortaya çıktı

ANNEDEN KORKUNÇ İTİRAF
Gözaltına alınan anne Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Gülcan Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, kocasının kendisine devamlı eziyet etiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını itiraf etti.

Bebek cesedi 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunmuştu! Muğla’daki vahşette korkunç gerçek ortaya çıktı

ANNE İLE BABA TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı anne Gülcan Deniz ile olayı bildiği değerlendirilen eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi. Deniz çifti, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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