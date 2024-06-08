Tiyatronun çok fazla şeyi değiştirebilme gücü var

Hayatın bize sunduğu şartları iyi değerlendirmek gerekir. Eğer zamanımız yoksa onu yaratmalı ve en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Mesleğimizin yanı sıra başka aktivitelerle de vakit geçirerek kendimizi geliştirebiliriz.

Böylece hayattan daha çok keyif alabilir ve işimizi yaparken de mutlu hissederiz. Tiyatro oyunları yazan ve kendisi de bu sahnelerde yer alan Dr. Çağdaş Şenışık, uzun yıllardır enerjisini yüksek tutmanın sırrının 'tutkularından vazgeçmemek' olduğunu söyledi. Şenışık, "Tiyatro, çok fazla şeyi değiştirebilme gücüne sahip" ifadelerini kullandı. Dr.

Şenışık ile hayallerinin peşinden gitme öyküsünü konuştuk...

'10 SENE ÖNCE BAŞLADIM' Oldukça zor bir mesleği niz var. Bu süreçte tiyatroya nasıl yöneldiniz?

Biz hekimler oldukça yoğun çalışıyoruz ama bir yandan da sanatsal faliyetleri çok olan bir meslek grubuyuz diyebilirim.

Bu belki de hastanelerdeki negatif enerjiyi, pozitife döndürme yöntemimiz. En azından kendimiz için... Yaklaşık 10 sene önce Sahne Tozu Tiyatrosu'na öğrenci olarak katıldım ve iki sene süren oyunculuk eğitiminden sonra, oradaki hocamızın önderliğinde özel bir tiyatro kurduk. İşte o zaman gerçek anlamda tiyatroya başladığımı söyleyebilirim.

'HAYAL VE KURGU HEP BENİMLE' Ayrıca senaryo yazarlığı da yapıyorsunuz? Nasıl zaman ayırıyorsunuz?

Aslında yazmayı, okumayı hep sevdim, hala seviyorum.

İlkokuldan beri şiir ve kısa öyküler yazar, yarışmalara katılırdım.

Hatta ödüllerim de oldu.

Üniversitede pek zaman ayıramadığım bu konulara, uzman hekim olunca vakit ayırmaya başladım. Aynı zamanda tiyatroya ve diğer aktivitelere de zaman ayırmaya çalıştım. Daha önce yazdığım kısa öykülerden, masal tadında şiirsel denemelerimden faydalanıyorum. Ayrıca hayal ve kurgu dünyam hep benimle. Bunun yanında bol bol film izlemek ve kitap okumak da oldukça ilham verici.

DESTEK AMAÇLI ROLLER Oyunculuk yeteneğiniz de var.

Kendi sahneniz dışında başka tiyatrolarda yer aldınız mı?

Şu an Tiyatro ARGE Sanat Akademisi'nin üç ortağından biriyim. Halihazırda eğitimlerimiz ve oyunlarımız devam etmekte, benim de oynadığım, dahil olduğum oyunlar var.

Daha önce 'Hamam', 'Görüşme' gibi metni kuvvetli oyunlarda oynadım. İki tiyatronun ortak projesi olan 'Çingenenin Zamanı'nda yer aldım. Öte yandan sağlık çalışanlarından oluşan Beyazönlük Tiyatrosu'nda Savaşın Anatomisi adlı oyunda destek amaçlı rol aldım.

Başka tiyatro oyunları da yazacak mısınız? Geleceğe yönelik planlarınız neler?

Masal Tozu benim yazdığım ve yönettiğim ilk tiyatro oyunu.

Bunun çocuk oyunu olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum.

Tiyatro öyle bir sanat ki çok fazla şeyi değiştirebilme gücüne sahip.

Çocuklarımıza bir şeyler anlatıyor olmak, onların yüreğine, hayal gücüne dokunabilmek çok güzel, umut, mutluluk verici. Şu an yazdığım bir oyun var aslında, biraz fantastik tarzda bir dram, yetişkin oyunu. İnşallah sahnelemek mümkün olur. Yazmaya, oynamaya devam etmek istiyorum.

'DANS VE SAHNE BİR TUTKU' Diğer ilgi alanlarınız neler? Hepsine zaman ayırabilmenizin sırrı nedir?

Hekimliğimin dışında çağdaş dans, yoga, pilates gibi sporlarla da ilgileniyorum. Dans ve sahne benim için tutku. 2023 Kasım ayında Uluslararası Spor Hekimliği Kongresi'nin açılış gösterisi olarak benim yazdığım, danslı tiyatral solo bir performans sergiledim, seyircilerim de benim gibi hekimdi, orada da kadının toplumsal sosyal esaretinin zihninden yansımasını ve bu esaretten kendi başına kurtulmasını öyküledim. Bu gösteriyi de tekrar sahneye taşımayı planlıyorum.

'BENLİĞİNİZİ KEŞFEDİN'

Son olarak ne söylemek istersiniz? Hekimlik, tiyatro, dans, spor hepsi bir arada... Bana sürekli soruluyor: Nasıl bir enerjiniz var? Nasıl yetişiyorsunuz diye. Daha önce dediğim gibi; iş yerinde harcadığım enerjiyi spor, dans ve sanatla aslında tekrar şarj ediyorum. Ayrıca insan tutkularından da vazgeçemiyor. İnsanın dünyadaki amacı mutlu olmak, kendini, benliğini keşfetmek sonuçta. Hiçbir şey için geç değildir gerçekten. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun insan asla kendinden vazgeçmemeli.