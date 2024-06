Çeşme’de düğün Bali’de balayı

KOÇ Holding, Arçelik ve Beko Global'de satın alma yöneticiliği yapan Mehmet Can Susam ile Oyak Holding iç denetleme uzmanı Alara Kandemir, Çeşme Fly Inn'de attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi. 2020'de İzmir'de arkadaş ortamında tanışan genç çift, 2022'nin Ekim ayında Alara Hanım'ın annesinin Çeşme'deki yazlığında nişan yüzüklerini taktı. 175 davetlinin yer aldığı düğünde ise çiftin şahitliğini Aykut Başar, gelinin kuzeni Can Şalbiz, damadın yakın arkadaşları Ege Ağca ve Mustafa Tuntaş yerine getirdi. Eğlenceli anların yaşandığı düğüne İstanbul ve Eskişehir Koç Holding çalışanları, İzmir Amerikan Koleji, Sabancı Üniversitesi, İzmir Martı İtalyan Anadolu Lisesi ve Özyeğin Üniversitesi'nden damadın ve gelinin çok sayıda arkadaşı da katıldı. Çiftin annelerinin elbiseleri ile gelinin after party kıyafeti, İzmirli tasarımcı Naz Akdemir tarafından hazırlandı. Susam çifti, balayı tatili için rotayı Bali'ye çevirdi.