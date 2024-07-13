En hesaplı plaj keyfi Marmaris’te

Doğa harikası Ege sahilleri turizmin de gözdesi. Her yıl yerli yabancı milyonlarca turisti ağırlayan turistik beldeler güzelliği kadar fiyatlarıyla da gündemden düşmüyor. İşletmelerin pahalı hizmetine karşılık Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz halk plajlarına yenilerini ekliyor ve bu sayede Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu yaygınlaşıyor. Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar bu kadar yüksekken Marmaris'in göbeğindeki İçmeler'in muhteşem sahilinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığının plajı fiyatını düşünmeden tatilin keyfini çıkarma şansı sunuyor. Sahil kullanımı tamamen ücretsiz olan plajda şezlong ve restoran hizmeti oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 2021 yazında Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Marmaris'te hizmete giren 5 yıldızlı Marmaris İçmeler Halk Plajında çok sayıda şezlong, şemsiye, kafe ve bar hizmeti veriliyor. Vatandaşlar, ucuzluğuyla dikkat çeken plajı sıklıkla tercih ediyor. Plajda istediğin kadar özgürce vakit geçirebiliyorsunuz.

LOCA İSTERSENİZ 750 TL

Plajda sahil kullanımı ücretsizken, şezlong ve loca kullanımı fiyatları ise son derece ucuz. Turkuaz ve tertemiz deniziyle öne çıkan plajda, şezlong ücreti 160 TL, iki kişi 300 TL, loca 750 TL. Ayrıca, soyunma odası, duş ve tuvalet tamamen ücretsiz. Plajda şezlong tercih etmek istemeyenler için alan da mevcut. Burada vatandaşlar, tamamen ücretsiz bir şekilde plajı kullanarak denizin keyfini çıkabiliyor. Bakanlığın plajı saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

KAHVALTI FİYATLARI

Gözleme 130 TL, Tek kişilik beach kahvaltı 200 TL, sahanda yumurta 75 TL, sucuklu yumurta 95 TL, menemen 95 TL, omlet 75 TL. Kaşarlı tost 120 TL, karışık tost ise 140 TL. Aperatif ürünlerden patates tava 140 TL, combo tabağı 180 TL, çıtır tavuk 260 TL, sosis tabağı 140 TL, sigara böreği 140 TL.

YEMEK FİYATLARI

Ana Yemeklerden Tavuk Şinitzel 240 TL, Köri Soslu Tavuk 260 TL, Barberkü Soslu Tavuk 260 TL, Izgara Tavuk 240 TL, Izgara köfte 270 TL. Hamburger 120 gram 260 TL, Mushroom Burger 290 TL, Cheesburger 120 gram 280 TL'ye satılıyor. Makarnalardan Fettucini Alfredo 250 TL, Penne Arabiata 240 TL, Farfella 230 TL. Margarita Pizza 250 TL, Karışık Pizza 280 TL, Kaşarlı Pide 185 TL, Kıymalı Pide 190 TL, Lahmacun 160 TL. Salatalarda Akdeniz Salata 160 TL, Sezar Salata ise 190 TL.

İÇECEK FİYATLARI

Plajda yer alan restoranda ise menü fiyatları, emsallerine nazaran oldukça uygun.

Alkol kullanımının yasak olduğu plajdın restoranında soğuk içecek fiyatları 20 TL ile 60 TL arasında değişirken, sıcak içecekler 15 TL ile 110 TL arasında.

Soğuk kahveler: 130 TL

Milkshake: 130 TL

Mojıto 130 TL, 180 TL.

Frozen 130 TL

Frappe 140 TL

TATLI FİYATLARI

Tatlılardan cheescake 130 TL, san sebastian 150 TL, fıstık rüyası 170 TL, diğer tatlılar ise 130 TL'de satılıyor. Plajı kullanmak isteyen vatandaş tüm hizmetlerden yararlanabiliyor. Bu plaj çevresindekilere oranla oldukça uygun fiyatıyla hizmet veriyor.