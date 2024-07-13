Izmir’de Orta Asya lezzetleri

İzmirli girişimci Selim Servi, turizmle uğraştığı 2018 yılında bir süre hizmet verdiği Orta Asyalıların kültürlerini tanımak için Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a gitti. Yaklaşık bir ay süren seyahatinde en çok Anadolu mutfağını özleyen Servi, kentte yaşayan yabancıların da kendi yemeklerini özlediğini düşünerek iş fikri geliştirdi. Servi, İzmir'de açtığı restoranla Orta Asya lezzetlerini özleyenlere ülkelerinin yemeklerini sunuyor. Seyahatinin 20'nci gününde Kırgızistan'da Türk yemeklerini bulduğu için çok sevindiğini belirten Servi, "Onların da İzmir'de kendi yemeklerini bulamadıklarını düşündüm. Böyle bir konseptle Orta Asya mutfağının İzmir'e taşıdım" dedi.

TÜRKLER DE ÇOK SEVDİ

Kemeraltı Birinci Beyler Sokağı'nda önce küçük bir lokanta açtığını dile getiren Servi, "Yemekleri, Orta Asyalıların yanı sıra bizim vatandaşlarımız da çok beğendi, ilgi gösterdi. İlk açtığımız işletmenin küçük gelmesiyle aynı sokakta daha büyük bir iş yerine taşındık" diye konuştu. Servi, müşterilerinin bazı yemeklerin hazırlanma sürecinin daha kısa olması talebinden dolayı normalde yaklaşık 45 dakikada pişen Özbek mantısının pişirme süresini 15 dakikaya indirdiklerini belirtti.

ÖZLEM GİDERİYORLAR

Üç yıldır İzmir'de yaşayan Kırgız Madina Miyayeva ise kentte ilk defa Kırgızistan yemeğini bulduğunu belirterek, "İzmir'de Özbek mantısı yapan bir yer vardı. Burada beşparmak, samsa, çimçi salatası var. Yemekler çok güzel, çok özledim burada biraz özlemimi gideriyorum" diye konuştu.

FİTÇİ'DEN SAMSA'YA KADAR HER ŞEY VAR

ORTA Asya mutfak kültürünün lezzetlerini içeren menüde, altı üstü ince hamurla kapanan içinde kıyma, soğan ve baharatın kullanıldığı Türkmenistan'ın fitçi yemeği yer alıyor. Kat kat açılan hamuru ile içine dana eti ve soğan konulan üçgen halindeki fırında pişen samsa böreği ile meşhur Özbek mantısı ve pilavı da menüde bulunuyor. Kazakların ulusal yemeği beşparmak ise ince açılan hamur parçalarının et suyu ve soğanla pişirilip haşlanmış patates ve yeşillikle servis ediliyor. Hamurun erişte halinde kesilerek et ve sebzeyle pişirildiği lagman yemeği de menüde yer alıyor.