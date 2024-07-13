Uçmadan dönmüyorlar

Uygun hava koşullarıyla 12 ay uçuş imkanı sunan Babadağ'da sezon en iyi şekilde devam ederken, yamaç paraşütü sporuna yeni başlayan ve tecrübe kazanmak isteyen dünyanın farklı ülkelerindeki paraşüt tutkunları da hem tatil hem de uçuş için Fethiye Ölüdeniz'e geliyor. Dünya'nın en gözde yamaç paraşütü merkezlerinden olan Babadağ'dan bu yıl da rekor uçuş beklenirken, Fethiye'ye gelen turistler uçmadan geri dönmüyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım, "Dünya'nın en büyük ticari uçuş bölgesi Ölüdeniz'dir. 400'ün üzerinde yamaç paraşütü pilotu görev yapmaktadır. Allah, Ölüdeniz'i gelin uçun diye yaratmış" ifadelerini kullandı.

ADRENALİN DEPOLUYORLAR

Özellikle uçma tutkusu bulunan yerli ve yabancı turistler ile SİV (Acil durum eğitimi) isteyen pilotlar, teleferik ile Babadağ'a çıkıp eşsiz güzellikteki Ölüdeniz manzarasını izleyebiliyor. Uçmak isteyenler 1200, 1700, 1800 ve 1900 kotlarındaki pistleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste hizmet veren Babadağ'dan uçan turistler adrenalin depoluyor. Babadağ'dan tandem (ikili) uçtuktan sonra gökyüzünde akrobatik hareketler yaparak, Ölüdeniz manzarasını izleyerek, fotoğraflar çekerek, 25 dakikada Belcekız plajına iniliyor.

400 PİLOT GÖREV YAPIYOR

Dünya'nın değişik ülkelerinden yamaç paraşütü tutkunlarının buluştuğu Ölüdeniz şu günlerde gökyüzünde adeta kelebekler gibi uçan onlarca paraşütün rengarenk güzelliğini yansıtırken, yeşil ve mavinin buluştuğu Ölüdeniz lagünü üzerinde çekilen uçuş fotoğrafları dünyanın dört bir yanına tanıtım objesi olarak gidiyor. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi Başkanı Tolga Yıldırım, "Ölüdeniz Babadağ deniz manzarası ve birçok mimarisiyle yamaç paraşütü yapmak için mükemmel bir yer. Ölüdeniz'e gelen yerli ve yabancı turistleri Babadağ'dan uçurmak için tecrübeli pilotlarla birlikte görev yapıyoruz. Şu anda 400'ün üzerinde yamaç paraşütü pilotu müşterilerini uçuruyor. Bu haliyle Ölüdeniz Dünya'nın en büyük ticari uçuş bölgesidir. Türkiye'de Babadağ Extrem yamaç paraşütü açısından her yerden rüzgar alarak en iyi uçuş merkezidir. Böyle bir yer Dünya'da bulunmamaktadır. Denize sıfır 2 bin metreden uçuş yapılabilen bir başka uçuş merkezi de yoktur. Böylesine yüksek irtifa yapılan yamaç paraşütü tutkunları için Ölüdeniz hep aranılan bir yerdir. Allah, Ölüdeniz'i Babadağ'ı gelin uçuş yapın diye yaratmış" dedi.