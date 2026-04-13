İzmir'de faciadan dönüldü: Freni patlayan kamyon okul bahçesine devrildi!

Öte yandan trafonun zarar görmesi nedeniyle Ulubatlı Mahallesi'nin bir bölümünde elektrik kesildi. Ekiplerce devrilen kamyonun kaldırılması ve mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor.

"ONU DUYUNCA HERKES ÖNÜNDEN KAÇTI"

Kaza öncesi otomobiliyle seyreden Serkan Kılınç, AA muhabirine, kamyonun korna çalmasını duyduktan sonra durduğunu söyledi.

Kılınç, "Yokuştan korna basa basa geliyor. Trafoya çarptıktan sonra içeri girdi. Hemen koştuk. 'Ses var mı?' diye seslendik. Adamın sesi geliyordu. Sürücüyü yaralı bir şekilde çıkardılar. Korna sesini duyunca durdum. Durmasam beni de sürükleyecekti. Kornaya arka arkaya basarak yani 'Çekilin önümden' diyordu. Onu duyunca herkes önünden kaçtı." ifadelerini kullandı.