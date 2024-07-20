Çeşme’den çekimler bitti pozu

Oyuncu Hande Erçel ve oyuncu Barış Arduç'un birlikte rol aldığı 'Rüzgara Bırak' filminin çekimleri sona erdi. Özel bir platformda yayınlanacak olan 'Rüzgara Bırak' filmi geçtiğimiz ay çekimleri başlamıştı. İstanbul'da başlayan film seti, Çeşme'de devam etmişti.

EKİPTEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

HEYECANLA beklenen romantik komedi filmi "Rüzgara Bırak", başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç ile tüm çekimlerini tamamladı. İstanbul'da başlayan çekimler, Çeşme'de sona erdi. Çekimlerin tamamlanmasının ardından film ekibi, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı. Set ekibinin ve oyuncuların mutluluğu gözlerinden okunurken, Hande Erçel ve Barış Arduç'un birlikte çekildiği selfie fotoğrafı da büyük beğeni topladı.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Gece gündüz kamera önünde olan Arduç ve Erçel, çekimlerin bitiminde yönetmen Engin Erden ve görüntü yönetmeni Murat Can Gökçe ile birlikte magazin basınına poz verdi. Senaryosunu Ceylan Naz'ın yazdığı filmde, çocukluk yıllarında tanışan ve seneler sonra yeniden bir araya gelen Ege (Barış Arduç) ile Aslı'nın (Hande Erçel) öyküsü anlatılıyor. Ailesinin servetini bir kenara bırakıp doğa ile iç içe bir yaşam süren Ege ve aile şirketini ayakta tutmak için mücadele eden Aslı'nın hikayesi anlatılıyor.