Hedefi 35. defa İstanbul Maratonu’nu koşmak

Hayatı sporla geçmiş Fikret Akay 69 yaşında. Küçüklükten beri sporun içinde. Yüz metre, koşu, boks, güreş, futbol, voleybol, basketbol, uzun atlama, yüksek atlamanın ardından 1995 yılından beri yüzme, bisiklet ve koşunun birleşimi olan triatlon yarışlarına katılıyor. Yurt içi ve dışında birçok madalya kazanan, rekorları ve şampiyonlukları bulunan Akay, dayanıklılık gerektiren en zor spor dallarından maratonda koşmaya aralıksız devam ediyor.

ÖLÜDENİZ FETHİYE ARASI

Veteran atletin en büyük amacı 35. kez İstanbul Uluslararası Maratonu'na katılıp İzmir plakasıyla Asya'dan Avrupa'ya koşmak. Akay, "2000'li yılların başında Yeni Asır Gazetesi'nin sponsorluğunda maraton takımının kaptanıydım. Önümüzde Dokuz Eylül İzmir Maratonu, 28 Ekim'de Alanya Triatlonu var. Ve son olarak hemen Kasım ayının ilk haftasında Uluslararası İstanbul Maratonu sezonun en önemli yarışlarından biri olacak" dedi. Amatör sporlara bakış açısının hiç iç açıcı olmadığını dile getiren Fikret Akay, "Belediyelerden hiçbir destek alamıyorum.

Yurt içinde ve dışında birçok başarı yakalamama rağmen projelerime şans verilmiyor. Çorum'da yarı maraton rekoru kırmıştım. Çiğli Belediyesi'ni temsil ederken Romanya'nın başkenti Bükreş'te şampiyon oldum. Yunanistan'da birkaç defa yarışlara gitmiştim. Ancak yeteri kadar destek alamadım. Yine de insanları şiddetle koşu ve yüzmeyle ilgilenmeye davet ediyorum. Eğer bir gece Ölüdeniz'den Fethiye'ye koşarken birini görürseniz o benim. Sabah yüzsem, akşamüstü koşuyorum. Vatandaşlarımızın obeziteden uzak durup sağlık kazanması için on binlerce, yüzbinlerce insanın koşmasını istiyorum" diye konuştu.