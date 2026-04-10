EMEKLİ ZAM HESAPLAMASI 2026 | Emekli maaşında yeni zam olacak mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı en düşük ne kadar olacak? İşte emekli zam hesaplamaları...

Emekliler yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre maaş zammı alıyor. 2026 Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde12,19 oranında artış yapılırken, gözler şimdi Temmuz zammına çevrildi.

Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 3 aylık zam farkı da netleşmeye başladı. Ancak kesin oran, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının eklenmesiyle birlikte Temmuz ayında belli olacak. Peki 4A, 4B ve 4C emeklileri için şu an oluşan 3 aylık enflasyon farkına göre zam oranı ne kadar? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında Temmuz 2026 zammı şimdiden hangi seviyede hesaplanıyor? İşte detaylar…