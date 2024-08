Sağlık sektöründe yapay zeka

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yayınlaşması birçok sektördeki iş şekillerini değiştirdi. Yapay zekaya entegrasyon sürecinde pek çok yeni yöntem ortaya çıkarken, bazı geleneksel yöntemler daha pratik hale geliyor. Sektörde ilaç geliştirmeden hasta takibi ve yönetimine, hasta bakımında kaliteyi artırmaktan gençleşmeye kadar birçok süreci iyileştirecek çeşitli yöntemler söz konusu. Makine öğrenimiyle de birleşen yapay zeka, ortaya mükemmel sonuçlar çıkarıyor. Buna ek olarak yapay zeka sağlık sektöründe gerçekten de hem vatandaşları hem de çalışanları rahatlatıyor.

HER TÜRLÜ YENİLİK

Son zamanların en popüler aktivitesi kadınların gençleşmek için teknolojiyi kullanması. Artık güzellik salonlarının sayısı her geçen gün artarken cihaz çeşitliliğinde yelpaze genişliyor. Lazer epilasyondan yüz gerdirmeye, lifting uygulamalarından kalıcı oje yapımına kadar akla gelebilecek her türlü yenilik, teknolojik cihazlarda mevcut. Bir ojeyi sürdüğümüzde saatlerce bekliyoruz ve en fazla bir hafta idare edebiliyor ama kalıcı oje, protez tırnak uygulamaları yaptığınız zaman bu süre uzadığı gibi bir de ojenizi kendiniz kolaylıkla çıkaramıyorsunuz. İşte bu süreçte kullanılan cihazlar tamamen teknolojinin ürünü. Öte yandan lazer için de aynı şey geçerli. Kadın erkek fark etmeksizin yüzden kola kadar lazer uygulamaları yapılabiliyor. Bunu da yine bizlere sağlık sektörüne büyük katkısı olan yapay zeka sağlıyor.

ACISIZ YÖNTEMLER

Kişiselleştirilmiş tedaviler de olumlu sonuçlar veriyor. Gittiğiniz bir hastanede bile, özellikle plastik cerrahi bölümünde, vücudunuzdan yağ aldırma, yüz gerdirme, dudak dolgusu yaptırma ve buna benzer işlemler için de teknoloji ürünü cihazlarla karşılaşıyoruz. Acısız yöntemlerin de sayısı gittikçe artıyor. Yıllar önce aile büyüklerimiz, bazı işlemler için acı çekerken bizler, teknoloji sayesinde hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de acı çekmiyoruz. İşte bütün bunlar sadece yapay zekanın entegre edildiği teknoloji sayesinde....

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Hastalar artık tıbbi takip cihazlarıyla da takip edilebiliyor. Bu noktada da önemli bir icat olan giyilebilir teknolojilerle karşılaşıyoruz. Akıllı bileklikler, saatler ve buna benzer cihazlar kullanıldığı zaman hastanın kalp atışları, uyku düzeni, yürüyüş düzeni, attığı adımlar gibi verileri kaydediyor. Böylece kontrole gidildiğinde bu veriler, hastanın ne durumda olduğunu gösterebiliyor. Bu gibi aktiviteler de yine hasta takibi konusunda büyük öneme sahip.

KÜRESEL REKABET

Yapay zeka gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Yurt dışında yapılan çalışmalar ve araştırmalar şunu gösteriyor: Çok da uzak olmayan bir gelecekte yapay zeka attığımız her adımda olacak . Her ne kadar kafamızın içine çip yerleştirilmesinden endişe ediyor olsak da belki de bu kaçınılmaz bir son olacaktır. Çünkü artık her şey teknolojiye bağlı. Firmalar ve ülkeler arası çok ciddi, küresel çapta teknoloji rekabeti söz konusu. Firmalar bu sektörde ayakta kalabilmek için de güncel takip yapabilmeli ve çalışmalarını sürekli yenilemeli.