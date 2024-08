Sağlıklı bir ilişkide ortak hedefler

AYSUN METE YAZDI...

İlk evini satın almak, terfi etmek ya da dünyayı dolaşmak gibi hepimizin hayatta hedefleri var. Peki ya ilişkilerimiz? Kaçımız ilişki hedeflerini belirliyoruz? Yaşadığımız duygusal ilişkiler mutlaka her şekilde benzersiz ve kendine özgü. Ancak orda da sahip olduğumuz bazı ortak özellikler ve ortak hedefler kesinlikle var, ya da olmalı! Sahip olmaya değer her şey gibi ilişkiler de emek istiyor. Çoğu zaman doğru kişiyi bulmak zor. Bulduğumuz zamanlarda da her şey mükemmel olamıyor. İlişkilerimizde sorunlu dönemler gelip çattığında, ilişkinin kendi kendine yoluna gireceğini, düzeleceğini düşünüyoruz. Ancak ne yazık ki işler böyle yürümüyor. Sağlıklı ilişkilerde ortak hedefler oluşturmak bu noktada oldukça önemli. Çoğu zaman ilişkiyi doğru yöne taşıyabiliyor. Bu hedeflerden bazıları birbirine güvenme, etkili iletişim yolları geliştirme, ortak alanlara sahip olma ya da geleceğe yönelik beklentiler olabilir. İki kişiyi birbirine bağlı tutan tek şey sevgi ve uyumluluk değil. Başarılı ilişkiler, partnerlerin birlikte gelişmesine bağlı; bu nedenle partnerinizle ortak hedefler belirlemek de güçlü ve kalıcı bir ilişki kurmanın anahtarı. İngiltere'de bir çift terapisine katılmıştım. Aklımda kalan çok etkili ve anlamlı bir terapist yorumunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. " Duygusal ilişkilerde ortak hedefleri oluşturmak, geleceğe dair ortak vizyonunuzu yolunda tutmanın en önemli yolu" Ne kadar doğru. Bu hedefler, durumu değerlendirmemize ve ilişkimizde neyin işe yaradığını onaylamamıza, nelerin geliştirilebileceğini anlamamıza ve birbirimizin önceliklerini bilerek ilerlememize olanak tanıyor. Daha güçlü ve sağlıklı bir ilişki geliştirmek istiyorsak , kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeli ve o hedefleri göz önünde bulundurarak ilerlemeliyiz.

HEDEFLER NE OLMALI?

Güçlü çiftler genellikle birbirlerini koşulsuz sevmeyi hedeflerler. Bu genellikle iyi günde ve kötü günde birbirini desteklemek anlamına gelir. Zorluklar ortaya çıktığında, birisi bir hata yaptığında ya da her ikisi de zorlu bir dönemden geçtiğinde, koşulsuz sevgiye sahip bir çift hâlâ birbirlerini sevip destekleyebileceklerini ve zorlukların eskisinden daha güçlü bir şekilde çıkabileceklerini görebilirler. Bence tam da bu noktada birbirimizi ve ilişkimizi geliştirebilmek için; Birlikte olduğumuz insanın duygularını ve bakış açısını göz önünde bulundurabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onun sevgi dilini öğrenmeyi deneyebiliriz. Onu olmadığı birine dönüştürmeye çalışmak yerine, olduğu gibi sevmeye çalışabiliriz. Umutlarımızı ve hayallerimizi paylaşabilir, onun da kendini açmasını sağlayabiliriz. Bazı yönleriyle ilgili zorluk yaşıyorsak, biraz perspektif kazanmak için kendimizi onun yerine koymayı deneyebilir, empati yapabiliriz. Ya da aynı sayfada kalabilmek için umutlarımız ve hayallerimiz hakkında karşılıklı iletişim kurmaya zaman ayırmayı önerebiliriz. Tüm bunlar bence hedeflere birlikte ulaşılabileceğinize dair birbirinize güven vermenin etkili yolları...

BİRBİRİMİZE GÜVENMEK

Çoğu durumda güven, çiftlerin en nihai hedeflerinden biri kesinlikle. Hepimizin iş, hobiler ve arkadaşlarla vakit geçirme gibi hayatlarının birbirinden ayrı bölümleri var. İki kişi birlikte olmadığı zamanlarda birbirlerine güvenmelerine yardımcı olabilecek noktaları inşa etmeye çalışmalı. Kıskançlık ilişkiye ciddi zararlar verebiliyor ama güven oluşturmanın da yolları var, unutmayalım. Mesela; onu kontrol etmekten vazgeçin. Kıskançlık veya güvensizlik ortaya çıktığında, bunun hakkında konuşmayı ve daha büyük bir sorun haline gelmeden çözmeyi düşünün. Birliktelik kurduğunuz insanın güvensizlik duygularıyla ilgili açık ve dürüst olması için güvenli bir alan oluşturun. Onun karşılıklı saygı içinde ilerleyebileceğinizi hissetmesini sağlayın. Birbirinize karşı açık ve dürüst olun. Olumsuz düşüncelerin veya asılsız endişelerin ilişkinizi zehirlemesine izin vermemeye çalışın. Aklınıza herhangi bir şüphe geldiğinde birbirinize karşı daha açık olmayı hedefleyin ve bunu büyük bir endişe haline gelmeden çözün. Birçok çift ortak ilgi alanına sahip olmaktan hoşlanır. Mesela değerler, ilgi alanları, hobiler veya daha fazlası... Birlikte yapmaktan keyif aldığımız en azından birkaç aktivite vardır ya da olmalı. Peki bunu geliştirmeye yönelik neler yapmalı? çalışın. Daha fazla ilgi alanı keşfetmek için birlikte yeni şeyler deneyin. Tarihleri ve kaliteli zamanınızı ortak ilgi alanlarına göre planlayın. Güçlü bir ilişkinin yolu, partnerinizi tamamen tanıdığınızı varsaymamak ve onun hakkında yeni şeyler öğrenmeye açık olmaktır. Bunu kabul ederek onun hakkında yeni şeyler öğrenmeye açık kalabilir ve düşündüğünüzden daha fazla ortak noktaya sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Ayrıca sizi birbirinize bağlayan şeyleri kutladığınızda ve bunları planlarınıza dahil ettiğinizde birlikte büyüyebileceğinizi görebilirsiniz. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Birbirinizin hedeflerini, kişisel tutkularını ve ilgi alanlarını takip etmeye özen gösterebilir, birbirinizi bunu yapmaya teşvik edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ayrı planlar yapmaya çalışın. Partnerinizin hayatının size ait olmayan kısımlarını kabul edin ve destekleyin. Ve onun sizden önce de devam eden sosyal bir hayatı olduğunu hatırlayın lütfen! Bir çift olarak birlikte vakit geçirmek ilişkinizi derinleştirir mutlaka ancak iki tarafın da karşılıklı bağımlılığa yönelmek yerine kendi kimliğini ve bağımsızlığını koruyabilmesi için ayrı zaman geçirebilmeleri oldukça önemli. Birlikte vakit geçirmek ile tek başınıza bir şeyler yapmak arasında denge bulmak zor olabilir ancak ayrı ayrı yaptığınız şeyler kendinizi daha tatmin olmuş hissetmenizi sağlayacak, benlik duygunuzu geliştirecektir. Bunu her zaman hatırlatmakta fayda var.

GELECEK İNŞA ETMEK

Son olarak, güçlü çiftlerin ortak ve en önemli hedefi, uzun vadeli ilişki hedeflerine bağlılık ve bir noktada birlikte bir gelecek inşa etmek. Çoğu kişi için ne istedikleri ve nereye gittikleri konusunda aynı fikirde olmaları önemli. Geleceğe yönelik bu fikirler bir çiftten diğerine büyük ölçüde farklılık gösteriyor ancak evlilik, çocuk, konum ve kariyer planları bunlardan bazıları. Bu noktada da beklentileri tartışarak ve ilişki geliştikçe birbirinizi güncel tutarak, daha fazla istikrar yaratabilir ve uzun vadede gelişebilecek sürprizleri en aza indirebilirsiniz. Peki hangi yolları deneyerek? İlişkiden ne istediğinizi açıkça belirterek. Dürüstlüğü ve iletişimi bir öncelik haline getirerek. Hayatınızdaki büyük değişiklikler hakkında açık ve net konuşarak. Birlikte bir gelecek inşa etme kararlılığını geliştirmek için birbirinizle iletişim kurmaya zaman ayırarak, Beklentilerinizi net bir şekilde belirterek ve yol boyunca birlikte ilerlemeye istekli olduğunuzu vurgulayarak. Örneğin Avrupa'da biriyle ilk çıkmaya başladığınızda ilk 3 görüşme içinde beklenti konusu mutlaka gündeme gelir ve bu yolla zaman kaybının önüne geçmek amaçlanır. Türkçe olarak deyim yerindeyse boşa kürek çekilmez! Tüm bu ortak ilişki hedeflerini dikkate almanın yanında ilişkinizi güçlendirmek için şunlar da aklınızın bir köşesinde kalsın. Bazen sağlıklı çiftler için tüm bu hedefler o kadar yüksek ve fazla görünebilir ki, onlara ulaşmak imkansız gibi gelebilir. O halde aynı anda başarmaya çalışmaktan bunalmak yerine, kendinizi ve partnerinizi her ikinizin de olmak istediği yere götürmek için küçük adımlar atmayı deneyin. Hedefe hemen ulaşmazsanız, kendinize biraz şefkat gösterin ve yol boyunca kaydettiğiniz ilerlemeyi kutlamayı ihmal etmeyin. Araştırmalar randevu oluşturup, dışarı çıkmayı teşvik etmenin, partnerinizi daha derin bir düzeyde tanımanın etkili bir yolu olabileceğini gösteriyor. Bunun için değer verdiğiniz insanla yeniden bağlantı kurmak ve onunla yeni anılar oluşturabilmek için en az ayda bir kez birlikte dışarı çıkmayı düşünün. Herkese mutlu bir hafta, ne istediğimizin farkında olduğumuz, uzun ve sağlıklı bir ilişki diliyorum. Sevgiyle kalın...