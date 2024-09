Zamansız bir moda klasiği: Trençkotlar

Hafif, su geçirmeyen ve dört mevsim giyilebilen trençkotlar 1800'lü yıllarda ağır yün paltolar yerine tasarlanmış ve bir devrim niteliği görmüş adeta. Zamanla Hollywood film karakterlerinin giymeye başlamasıyla da güncel modanın parçası olmuş. Breakfast at Tiffany's filminde Audrey, Casablanca'da Humphrey Bogart, Kramer vs. Kramer'de ise Merly Streep'in trençkot içindeki görünümleri çoğumuzun aklındadır. Günümüzde ise trençkotlar 4 mevsim giyebileceğimiz, farklı renk ve formda tercih edilebilen her dolabın 'must' parçalarından biri olarak sayılıyor. Peki sizin stilinize uygun olan model hangisi, gelin birlikte inceleyelim! Orjinal treçkot görünümden uzaklaşmayan ve klasikleşmiş görünümüyle bildiğimiz bu trençkotlar zamansız stil sahibi kişiler için ideal. Bej ve tonlarında tercih edilmesi ise dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. Görünümünüzü bu tip bir trençkot ile tamamlamak istediğinizde sıra dışı bir stil yaratmanıza gerek yok. Düz kesim bir jean, basic trikolar, çizgili parçalar ya da minik desenli bluzlarla klasik ancak rahat görünümden uzaklaşmayan bir bütünlük yaratmanız mümkün.

FEMİNEN ESİNTİLER

Zimmermann ya da Dolca & Gabbana gibi romantik ve feminen çizgideki markalar militari trençkot görünümünü zarafet ile yorumlarsa ortaya çıkan şahane görünüm tıpkı böyle olur. Dantel, şifon, organze gibi romantik kumaşların standart trençkot formuna sadık kalarak birleştirildiği bu parçalar zarif görünümünden ödün vermek istemeyenler için eşsiz tercihlerin başında geliyor.

HEM SIK HEM SPORTİF D aha rahat ve dinamik bir görünüm için sportif tarzdaki bu trençkotlar ideal. Yakadan başlayan kruvaze düğme kapamasına aykırı bir tercih olan JW Anderson trençkot hem sportif hem de hafif bir grunge etkisi yaratıyor. Moncler ise yağmurluğu anımsatan görünümde oldukça kullanışlı görünüyor.

SOFT TONLAR

Romantik tür kadar baskın olmayan sevimli bir izlenim için ise soft tonlarda ya da minik desenli trençkotlar tercih edilebilir. Trençkotlar çoğu markada genellikle uzun modellerden oluşur ancak eğer uzun boya sahip değilseniz petit trençkotlar sizin için ideal olabilir. Hem de oldukça sempatik görünüyorlar. Tıpkı Theory pembe trençkot gibi.