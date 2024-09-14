Tescilli köfteye şiirle destek çıktı

Aydınlı şair ve yöresel türkü sanatçısı Eşref Gülpınar, tescilli Çine Köftesine sahip çıkmak ve katkı sağlamak adına şiir yazdı. Aydın'a özgü ürünlerle ilgili daha öncede klipler çektiğini belirten Aydınlı şair ve sanatçı Eşref Gülpınar, "Emekli olduktan sonra Aydın kültürü ve yöresel ürünleri ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Aslında bu konuda hiçbir eğitim almadım, şarkılar ve şiirler yapmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere Aydın'ın 3 meyvesi ile ilgili şarkılar yapmış, klipler çektim. Bunu tamamen üreticilerimize destek olma adına yaptım. Geçtiğimiz günlerde Çine'de bir vatandaş Çine Köftesini beğenmediğini söyledi. Tabii o açıklamanın ardından Çine'deki bütün işletmecilerimiz zan altında kaldı, bence talihsiz bir açıklamaydı. Açıklamanın ardından ben de Çine Köftesi hakkında bir şiir yazdım. Aslında şarkı yapmak istedim ama uzun zaman alacağı için sadece şiir yazdım. Çine'deki köftecileri gezip görüntüleri aldık. Yöresel kıyafet giyerek hem köfteyi görüntüledik hem şiirimizi okuduk. Bu şiirde Çine Köftesinden övgü ile bahsederek özelliklerine dikkat çekmeye çalıştım. Bu şiirimi Çine Köftesinin lezzet ustalarına, Çine halkımıza bir de köftemizin tadını bilmeyenlere armağan ediyorum" ifadelerini kulandı.

ÇİNE KÖFTESİ

Madrandağı eteğinde- Aydın-Muğla Yol üzerinde, Ovanın Yeşil güzelliğinde-Çine'mize Buyrun gari.

Geziverin Antik kentleri- Kuvâ-yi Milliye Müzesi Geliverin Bekliyoz Sizi-Çine'mizi görüverin gari.

Çok Meeşurdurr Adı- Tarif edilemez Dadı, Sırrını kimse Bulumaadı- Çine Köftesi Yingari gari.

Lezzeti, bi başga oluu- Kokusu, Aklını Alıı, Dadı, damağında galıı- Çine Köftesi Yingari !

Mangallaa Yanıpduru- Dumanı Tütüpduru Acıkanlaa Yiyipduru- Çine Köftesi Yingari !

Sovan- Böbe közlenii- Tomate sövüş- Pide gelii, Yayık Ayranı da Verilii - Çine Köftesi Yingari !

Ellere tamah etmeyin- Burger'gili Boşverin, Çine'ye Geli-geli verin- Çine Köftesi Yingari !

Sekiz köşeli Şapkamız- Kehribar Tesbiğimiz, Len Akıdeş Biz Yörüğüz - Çine Köftesi Yingari