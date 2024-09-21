Yılmaz Göçmen’den ‘Karaferyalılar Sokağı’

Tireli Araştırmacı Yazar Yılmaz Göçmen, 1923 yılından başlayarak 1950'li yıllara kadar Balkanlar'dan Tire'ye göç eden Türklerin göz yaşartan hüzünlü hikayelerini 'Karaferyalılar Sokağı' adlı kitabında topladı. 13'ncü kitabı Karaferyalılar Sokağı'nı piyasaya çıkaran Göçmen araştırma sürecinin yaklaşık üç yıl gibi uzun bir zaman dilimine yayıldığını ifade etti.

1923 ile 1950 yılları arasında Balkanlardan anayurda yapılan göçün içinde birbirinden yürek burkan hikayeleri barındırdığına dikkat çeken Göçmen, "Onların hepsi 'Evladı Fatihan' (Fatihlerin evladı) idi. O insanlar, ölünceye kadar geldikleri memleketlerini hiç ama hiç dillerinden düşürmediler. Onlarla birlikte oralardan hamur tatlıları ile börek ve et yemekleri de geldi. Uygun ve modern giyim kuşam geldi. Uzun lafın kısası onlar güzelliklerle geldi. Ben de o insanların yaşadığı acıları ve o güzel insanları saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.