Büyülü sonbahar rotaları

KAPADOKYA

Tüm dünyanın gözdelerinden biri Kapadokya Sonbahar'da görsel bir şölen sunuyor. Kapadokya bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerdir. Coğrafik olaylar Peribacaları'nı oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu peribacalarının içlerine ev, kilise oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık yaşlı medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır. Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik Dönem yazarlarından Strabon 17 kitaplık 'Geographika' adlı kitabında (Anadolu XII,XIII,XIV) Kapadokya Bölgesi'nin sınırlarını güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge olarak belirtir. Bu günkü Kapadokya Bölgesi Nevşehir,Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı alandır. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise Uçhisar, Ürgüp, Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden ibarettir. Sırasıyla, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış Kapadokya'yı mutlaka gezi rotanıza ekleyin.

BARSELONA

Sonbaharda İspanya... Evet, sonbahar Barselona'ya gerçekten çok yakışıyor. İklim ve hava koşulları gezinizi unutulmaz kılacak. Barselona'yı tam anlamıyla gezebilmek için aceleye gerek yok, en az üç gününüzü ayırmanız lazım. Balayı yapacak çiftler sonbaharda romantizm kokan Barselona sizler için ideal... Plaça de Catalunya, Barri Gotic keyifli gezi rotalarından... Santa Maria Del Pi, Barselona Katedrali, Santa Caterina Market, Picasso Müzesi, Santa Maria Del Mar'a Barselona'nın olmazsa olmazlarından... Barselona'ya gitmişken Kristof Kolomb anıtını mutlaka görün. La Sagrada Familia, Gaudi'nin hayatını adadığı, diğer eserlerinden kazandığı parayı yatırdığı, güzelliğine bakmak için geri geri giderken tramvay altında kalıp ölmesine neden olan, bitmeyen katedral. Halen daha halkın desteği ile yapılan ödemelerle yapımı sürüyor.

BUDAPEŞTE

Macaristan'ın gözbebeği Budapeşte... Şarkılarımıza konu olmuş Tuna Nehri Budapeşte'yi tam ortadan ikiye ayırıyor. Buda bölgesi daha dağlık ve sakinken, Peşte bölgesi tam aksine son derece canlı... Buda- peşte tam anlamıyla su ve ateşin kenti... Hıristiyanlığı ilk kabul eden kral Aziz Stefan adına yaptırılan bazilika muhteşem. Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan şehir, 1873 yılında Buda ve Peşte yakalarının birleşmesiyle Budapeşte ismini almış. Gotik, Rönesans ve Barok tarzındaki yapılarıyla dikkat çeken kent, gündüz olduğu kadar hava karardığında da eşsiz görüntüler sunuyor. "Işıklar Şehri" olarak adlandırılan Budapeşte'ye gelmişken mutlaka akşam nehir turuna çıkın ve şehri bir de ışıklar içerisinde görün. Kaplıcaları, eğlenceli gece hayatı ve festivalleri ile her daim ilgi odağı olan Budapeşte sizleri bekliyor.

PRAG

Masallardan çıkmış gibi duran büyülü kent Prag sizi kendinize hayran bırakacak. Sonbaharın sarı, turuncu, yeşil renk paleti Prag'a öyle yakışıyor ki, adeta tablo niteliğinde. Old Town Square'e yani Eski Şehir Meydanı'nı mutlaka görün. Astronomik Saat Kulesi harika bir atmosfer yaratıyor. Sokak yemeği satan tezgahlar kentin canlılığının simgesi. Prag'da, gözün görebildiği her yer muhteşem mimari eserlerle dolu. Her saat başı 'Astronomik Saat Kulesi'nde' havarilerin camda yer değiştirdiği gösteri ise muhteşem bir gösteri.

YAVRU VATAN KIBRIS

Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonbaharda size muhteşem olanaklar sunuyor... Ülkenin en büyük iki şehri olan Lefkoşa ve Girne başta olmak üzere adanın birçok bölgesinde turistik yapı ve mekanlar bulunur. Lefkoşa, adayı ziyaret eden gezginlerin genellikle ilk durağı olur. Her ne kadar ismiyle zaman zaman kafa karışıklığına neden olsa da Girne'de değil Lefkoşa'da yer alan Girne Kapısı, şehirde görülmesi gereken yerler arasında en üst sıralarda yer alır.