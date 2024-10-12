Atık ahşap parçaları sanat eserine dönüşüyor

Kütahya'da emekli öğretim görevlisi Eyüp İşal, atık ahşap malzemeleri el aletleriyle işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor. Çalışma hayatını 13 yıl önce sonlandıran 65 yaşındaki İşal, emekli olduktan sonra can sıkıntısından evdeki tahta parçalarından bir kağnı yaptı.

Ahşap oyma sanatına ilgi duymaya başlayan İşal, Kütahya Belediyesi Kent Konseyine ait Kültür Sanat Merkezi'ndeki 6 metrekarelik atölyesinde ahşaptan 400'ün üzerinde eser üretti. Ahşap sanatçısı Eyüp İşal, ahşabı şekillendirmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden (DPÜ) emekli olduktan sonra can sıkıntısının verdiği arayışla sanata yöneldiğini belirten İşal, "İnsan çalışma hayatından sonra boşluğa düşünce sudan çıkmış balık gibi oluyor.

Evde otururken parça tahtalardan vakit geçirmek için bir kağnı yaptım. Biraz zaman geçti uçak, fayton yaptım" dedi. İşal, şöyle devam etti: "Günümüzdeki gençlerin görmediği objelerin maketlerini yaptım. Sonrasında ise kıl testereyle çalışmaya başladım. Yine ahşabı oyarak resimler yaptım. Gençlere de öğretiyorum."