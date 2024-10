Kült fılmler ıle dolu bir program: Filmekimi

Filmekimi bu yıl da Cannes'dan Venedik'e, Sundance'ten Toronto'ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmler ve heyecanla beklenen yeni yapımlarla dolu bir program sunuyor. 3 Ekim Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan buluşma ve açılış gösterimini 24-27 Ekim'de İzmir'de yapılacak gösterimler izleyecek. 2024 Cannes Film Festivali'nde Sean Baker'a Altın Palmiye'yi kazandıran Anora, Büyük Ödül'ün sahibi, Payal Kapadia imzalı Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light) ve En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen, Miguel Gomes'in yönettiği Büyük Yolculuk (Grand Tour) ve Ali Abbasi'nin yeni filmi The Apprentice - Trump'ın Hikâyesi Filmekimi'nin beklenen filmleri arasında. Cannes'da Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Beç Tavuğu Olmak Üzerine (On Becoming a Guinea Fowl), En İyi Senaryo Ödülü'nü alan, başrolündeki Demi Moore'a övgüler getiren, Toronto Film Festivali'nde Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün büyük ödülünü kazanan Cevher (The Substance, Coralie Fargeat), Cannes'da Özel Ödül'ün San Sebastian'da İzleyici Ödülü'nün sahibi Kutsal İncirin Tohumu (Daneh Anjeer Moghadas / The Seed of the Sacred Fig), Cannes'da En İyi İlk Film seçilerek Altın Kamera Ödülü'nü kazanan Halfdan Ullmann Tøndel'in yönetmenliğini yaptığı Armand ve Cannes'da bu yıl Palm Dog'un sahibi olan Köpek Davası (Le procès du chien / Dog on Trial) da Filmekimi programında yer alıyor. Programda ayrıca 2024 Venedik Film Festivali'nde Brady Corbet'e Gümüş Aslan En İyi Yönetmen Ödülü'nü getiren, "modern sinemayı aşan bir film" olarak övülen, yıldız oyuncularıyla, kurgu ve görüntüleriyle öne çıkan The Brutalist, Paul Kircher'e Marcello Mastroianni Ödülü'nü kazandıran Onların Ardından Çocukları (Leurs enfants apres eux / And Their Children After Them), yine Venedik'te Vincent London'a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandıran Ateşle Oynamak (Jouer avec le feu / The Quiet Son) ve Ufuklar kategorisinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Francesco Gheghi'ye kazandıran Aile (Familia), Berlin Film Festivali'nde En İyi Performans Ödülü'nü alan ve kadrosunda Sebastian Stan'in yer aldığı A Different Man bulunuyor. Jacques Audiard'ın danstan şarkıya, suçtan uyuşturucuya, melodramdan pembe diziye ve narkotik gerilime uzanan, Cannes Film Festivali'nde Jüri Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu ve Müzik Ödülü, Toronto'da da Variety Sanatçı Ödülü'nü alan, kadrosunda Selena Gomez gibi yıldızların olduğu, Fransa'nın Oscar Adayı Emilia Pérez, Saraybosna'dan En İyi Film ve Cannes'dan da Kuir Palmiye ile ayrılan Emanuel Pârvu'nun yönetmen koltuğunda olduğu Dünyanın Sonuna Üç Kilometre (Trei kilometri pâna la capatul lumii / Three Kilometers to the End of the World), Toronto'da Geceyarısı Çılgınlığı Halkın Seçimi ödülünü alan Cevher (The Substance) de Filmekimi'nde gösterilecek filmler arasında yer alıyor.