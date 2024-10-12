Sporcu dostu gıdalar

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte spor salonlarına kayıtlar başlar. Birçok kişi düzenli bir antrenman temposuna girerek, yazın rehavetinden ve alınan kilolardan kurtulmayı hedefler. Tatil sürecinin rahatlığı ve düzensiz alışkanlıkları, normal yaşam rutinine geçerken zorluklar yaratabilir. Bu yüzden tatil dönüşü spora başlamak, forma girmek ve yeni hedeflere ulaşmak için iyi bir fırsattır. Doğru beslenmeden yapılan sporun vücut için birçok olumsuzluklara sebep olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Kumsal Kurucu, sporcu dostu 10 gıdayı şöyle sıraladı: Özelikle muz, harika bir potasyum ve magnezyum kaynağı olarak kas destekçisidir. Egzersiz sırasında krampları önlemeye yardımcıdır ve potasyum içeriği sayesinde hızlı enerji sağlar. Kan basıncının dengede kalmasına da yardımcıdır.

YULAF

Yulaf, uzun süreli enerji veren liflerden zengindir. Bu sayede istikrarlı enerji salınımı sağlanır ve yorulmadan daha uzun süre antrenmanlar ile kaslarımızı güçlendirebiliriz. Selenyum ve magnezyumun iyi bir kaynağı olan yulafı, egzersizden 60 dakika önce tüketebilirsiniz. Çinko, demir, manganez, E vitamini ve B kompleks vitaminleri içeren yulafın 100 gramı 14 gram bitkisel protein içerir. Kaliteli bir bitkisel protein kaynağıdır. Kaslarınıza yakıt sağlayan sağlıklı bir karbonhidrat olan tatlı patates, potasyum, manganez gibi önemli mineraller sağlayarak kas kasılmalarını azaltmaya ve dayanıklılığı artırmaya yardımcı olur. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini hızla yükseltmez ve A, C, B6 vitaminin önemli bir kaynağıdır.

KIRMIZI PANCAR

Kırmızı pancar, özellikle pancar suyu formunda tüketildiğinde egzersiz dayanıklılığınızı ve performansınızı artırır. Kırmızı pancarın içeriğindeki nitratlar vücutta nitrik okside (NO) dönüştürülür ve bu da vazodilatasyonda kan akışını ve kaslara oksijen iletimini iyileştirmede önemli bir rol oynar. Artan kan akışı ve oksijen miktarı kasların daha verimli çalışmasını sağlar ve yorgunluğu geciktirir. Daha uzun süre egzersiz yapmanızı kolaylaştırır.

YUMURTA

Yumurta, egzersiz sonrası kas onarımı ve büyümesi için gerekli tüm temel amino asitleri sağlar. Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde egzersiz performansını artırmaya birebirdir. Özellikle yumurtada bol miktarda bulunan lösin amino asidi, kas protein sentezini uyarır ve bu da egzersizden sonra kasların toparlanmasına yardımcı olur. Ayrıca yumurta, enerji metabolizmasını destekleyen B12 gibi temel vitaminleri ve sürdürülebilir enerji seviyelerine katkıda bulunan sağlıklı yağları içerir. Bu besin kombinasyonu, kas gücünü, toparlanmasını ve kas dayanıklılığını artırmaya yardımcı olur.

YOĞURT VE KEFİR

Yoğurt ve kefir, zengin probiyotik ve yüksek kaliteli protein içerikleri sayesinde egzersiz performansını artırır. Genel sağlığın korunması için iltihabı azaltır ve özellikle peynir altı suyu, egzersizden sonra kas onarımını sağlar.