Haberler İzmir İzmir'in saklı cennetleri ortaya çıktı! Şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıkta, bilenlerin gizli tuttuğu o doğa harikaları.. İzmir'in saklı cennetleri ortaya çıktı! Şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıkta, bilenlerin gizli tuttuğu o doğa harikaları.. Son dakika İzmir haberleri... Çeşme ve Alaçatı’nın kalabalığından sıkılan İzmirlilerin yeni hafta sonu rotası belli oldu! Çoğu kişinin adını bile duymadığı, yemyeşil vadilerin arasına gizlenmiş kanyonlar ve buz gibi sularıyla büyüleyen şelaleler doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi. Kemalpaşa’dan Dikili’ye, Bayındır’dan Menderes’e kadar şehrin yanı başındaki o saklı cennetleri derledik. İşte İzmir'in gizli şelaleleri ve kanyonları... HABER MERKEZİ









Son dakika İzmir haberleri... İzmir denince akla hep masmavi koylar gelse de kentin iç kesimlerinde çok az kişinin bildiği bambaşka bir dünya saklı. Şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıktaki derin kanyonlar ve yemyeşil vadilerin arasına gizlenen şelaleler, hafta sonu kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni adresi oldu. İşte İzmir'in haritada bile zor bulunan o saklı doğa harikaları...

KALABALIKTAN KAÇANLARIN YENİ ADRESİ: ŞEHRİN YANI BAŞINDAKİ GİZLİ CENNETLER

İzmir denince akla ilk olarak masmavi koylar ve popüler tatil beldeleri gelse de kentin iç kesimleri adeta keşfedilmeyi bekleyen bir doğa hazinesi barındırıyor. Özellikle hafta sonu gürültüden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler, rotayı merkeze ortalama 1 saat mesafedeki saklı kanyonlara ve şelalelere çeviriyor. Yürüyüş parkurları, buz gibi kaynak suları ve el değmemiş bitki örtüsüyle bu noktalar görenleri kendine hayran bırakıyor.