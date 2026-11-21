Son dakika İzmir haberleri... İzmir denince akla hep masmavi koylar gelse de kentin iç kesimlerinde çok az kişinin bildiği bambaşka bir dünya saklı. Şehir merkezine sadece 1 saat uzaklıktaki derin kanyonlar ve yemyeşil vadilerin arasına gizlenen şelaleler, hafta sonu kalabalıktan kaçmak isteyenlerin yeni adresi oldu. İşte İzmir'in haritada bile zor bulunan o saklı doğa harikaları...
KALABALIKTAN KAÇANLARIN YENİ ADRESİ: ŞEHRİN YANI BAŞINDAKİ GİZLİ CENNETLER
İzmir denince akla ilk olarak masmavi koylar ve popüler tatil beldeleri gelse de kentin iç kesimleri adeta keşfedilmeyi bekleyen bir doğa hazinesi barındırıyor. Özellikle hafta sonu gürültüden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler, rotayı merkeze ortalama 1 saat mesafedeki saklı kanyonlara ve şelalelere çeviriyor. Yürüyüş parkurları, buz gibi kaynak suları ve el değmemiş bitki örtüsüyle bu noktalar görenleri kendine hayran bırakıyor.
KEMALPAŞA'NIN SAKLI HAZİNESİ: NİF DAĞI VE KURUDERE KANYONU
İzmir merkeze yaklaşık 40-45 dakika uzaklıktaki Kemalpaşa sınırlarında yer alan Nif Dağı etekleri ve Kurudere Kanyonu, doğa yürüyüşçülerinin en özel kaçış noktalarından biri. Sarp kayalıkların arasından süzülen dere yatakları, asırlık çınar ve çam ağaçlarıyla çevrili kanyon; özellikle bahar ve sonbahar aylarında sunduğu renk cümbüşüyle adeta Karadeniz yaylalarını aratmıyor.
BAYINDIR'DA BİR DOĞA HARİKASI: UÇANSU ŞELALESİ
Bayındır ilçesinin Alankıyı Mahallesi yakınlarında, yemyeşil bir vadinin derinliklerinde gizlenen Uçansu Şelalesi, yüksekten dökülen sularının oluşturduğu serin bulut nedeniyle bu ismi alıyor. Henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş olması sayesinde bakir dokusunu koruyan şelale, kaya oluşumları ve çevresindeki doğal göletleriyle kampçıların ve fotoğraf tutkunlarının gizli favorileri arasında yer alıyor.
MENDERES'TE HUZUR DOLU BİR ROTA: DEĞİRMENDERE ŞELALESİ
Şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen sakinliğini korumayı başaran Menderes Değirmendere Şelalesi, hafta sonu kısa bir nefes almak isteyenler için biçilmiş kaftan. Sık ağaç dokusunun gölgesinde ilerleyen patikaların sonunda karşınıza çıkan şelale, su sesi eşliğinde dinlenmek ve şehrin stresini atmak isteyenlere benzersiz bir atmosfer sunuyor.
EFSANESİYLE BÜYÜLEYEN DURAK: NEBİLER AŞIKLAR ŞELALESİ
Dikili'nin Nebiler Köyü yakınlarında yer alan Aşıklar Şelalesi, hem doğal güzelliği hem de dilden dile dolaşan efsanesiyle öne çıkıyor. Dev çınar ağaçları, küçük mağaralar, termal su kaynakları ve ahşap köprülerle adeta masalsı bir görünüme sahip olan bölge; doğa yürüyüşü yapmak ve buz gibi şelale sularının serinliğini hissetmek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken rotaların başında geliyor.