Peki İzmir kumrusunu lezzetli yapan diğer unsurlar ne?



EKMEĞİN TAŞ FIRINDA (ODUN ATEŞİNDE) PİŞMESİ: Diğer yerlerdeki kumrular endüstriyel tip buharlı fırınlarda pişen yumuşak sandviç ekmekleriyle yapılır. Orijinal İzmir kumru ekmeği ise yüksek ısılı kara fırın / taş fırın tabanında pişer. Tabandan gelen yüksek ısı, pekmezle kaplı susamların kavrulmasını ve ekmeğin dış kabuğunun çıtır kalıp içinin yumuşak dokusunu korumasını sağlar.



PEYNİRİN IZGARA ÜZERİNDE ERİTİLMESİ: Dışarıda peynir genellikle soğuk olarak ekmeğin arasına konur ve tost makinesinde bastırılarak eritilir. İzmir usulünde ise tulum veya kaşar peyniri, ızgarada pişen sucuk ve sosislerin tam üzerine kapatılır ve etlerin kendi sıcaklığıyla ızgara üzerinde eritildikten sonra spatula ile tek hamlede ekmeğin içine alınır.