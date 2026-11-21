Son dakika İzmir haberleri... İzmir Kumrusunun sırrı sandığınız gibi yalnızca içindeki malzemelerde değil; kullanılan özel ekmeğinde ve o ekmeğin hangi ateşte piştiğinde saklı.
A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin aktardığı detaylara göre İzmir Kumrusunun lezzet sırlarını usta Mehmet Altundağ açıkladı.
COĞRAFİ TESCİLLİ İZMİR KUMRU EKMEĞİ!
Lezzeti sıradan sandviçlerden koparan ilk adım, 2017 yılında coğrafi işaretle tescillenen İzmir kumru ekmeği; nohut mayası, pekmez banyosu ve odun ateşi tekniğiyle lezzetin başrolünde yer alıyor.
Bu özel maya ekmeğe poğaça gibi pofuduk değil; İzmir gevreği ile ekmek arası, dışı hafif çıtır, içi ise tok ve süngerimsi karakteristik dokusunu kazandırıyor.
Peki İzmir kumrusunu lezzetli yapan diğer unsurlar ne?
EKMEĞİN TAŞ FIRINDA (ODUN ATEŞİNDE) PİŞMESİ: Diğer yerlerdeki kumrular endüstriyel tip buharlı fırınlarda pişen yumuşak sandviç ekmekleriyle yapılır. Orijinal İzmir kumru ekmeği ise yüksek ısılı kara fırın / taş fırın tabanında pişer. Tabandan gelen yüksek ısı, pekmezle kaplı susamların kavrulmasını ve ekmeğin dış kabuğunun çıtır kalıp içinin yumuşak dokusunu korumasını sağlar.
PEYNİRİN IZGARA ÜZERİNDE ERİTİLMESİ: Dışarıda peynir genellikle soğuk olarak ekmeğin arasına konur ve tost makinesinde bastırılarak eritilir. İzmir usulünde ise tulum veya kaşar peyniri, ızgarada pişen sucuk ve sosislerin tam üzerine kapatılır ve etlerin kendi sıcaklığıyla ızgara üzerinde eritildikten sonra spatula ile tek hamlede ekmeğin içine alınır.
EKMEĞİN PRESLENMEMESİ (TOST MAKİNESİNE BASILMAMASI): En kritik pişirme farklarından biri ekmeğe yapılan işlemdir. Diğer yerlerde kumru mutlaka tost makinesinde preslenerek ezilir; İzmir'de ise kumru ekmeği asla bastırılmaz. Ortadan ikiye kesilen ekmeğin sadece iç yüzeyi ızgaradaki yağa veya tereyağına hafifçe bastırılarak kızartılır (mühürlenir); böylece ekmeğin bombeli formu ve çıtırlığı bozulmaz.