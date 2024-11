Küçük dönüşümler ile ruhu tazelemek

Mental ve fiziksel olarak tazelenmek için geniş zamanlar ve kaynaklar ayırıp tatiller yapabileceğimiz imkanlara sahip olamayabiliriz. 2020 içinde de bunun bir örneğini dünya çapında yaşadık ve pek çok imkandan mahrum kalarak, evlerimize kapanarak yaşamak zorunda kaldık. Peki ama zihnimizi ve ruhumuzu tazelemek için küçük fırsatları değerlendiremez miyiz? İçinde yaşamak zorunda kaldığımız ağır şartlar, her an ölümcül bir virüsle bulaşı riski altında yaşayıp hayatımızı idame ettirme çabası, kısıtlanan özgürlükler ve kapalı bir kutu içinde yaşamak zorunda kalmak, bütün dünyada ağır psikolojik süreçler ortaya çıkardı. Elbette bu zor şartlar altında da eskisi gibi geniş imkanlara sahip değiliz, güzel bir resort otelde bir hafta sonu kaçamağı yapıp dinlenmek veya spa yaptırabilmek gibi seçeneklere de sahip olamayabiliriz. Peki ama evimizdeki küçük fırsatları değerlendirerek zihnimizi, ruhumuzu ve vücudumuzu tazelemek mümkün değil mi? Evet mümkün ve bunlar sadece dünyanın içinde olduğu zor şartlarda değil, hayatımızın her döneminde kullanabileceğimiz çok faydalı yöntemler.

OLUMLU ETKİSİNİ GÖRECEKSİNİZ

Öncelikle kıyafetlerinizi yenileyerek, hayatınızda etkili bir yenilenme hissini filizlendirmeniz mümkün. Ancak bunların, pahalı takım elbiseler olmasına da gerek yok. Gece yatağa girerken giydiğiniz pijamalarınızdan, sabah spor yaparken giydiğiniz eşofmanlarınıza ve hatta ayakkabılarınıza kadar, küçük bir yenileme çabası, hayatınıza da güzel etkiler bırakacaktır. Kadınlar bu konuda daha şanslılar çünkü, kıyafet yenilemeye kültürel olarak daha alışkınlar. Erkeklerin ise biraz daha düşük sıklıkla kıyafet alışverişi yaptıklarını biliyoruz. Ama bu defa kendinize bir fırsat yaratarak, erkek pijama takımı, erkek eşofman takımı veya erkek ayakkabı modelleri arasında küçük bir araştırma yapıp, hayatınızdaki yenilenmeye, tazelenme-