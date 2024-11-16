Zamana meydan okuyan yapılar

Tarih öncesi çağlarda yaşanan kültürel evrimin de izlerini taşıyan Anadolu, şüphesiz dünya üzerindeki uygarlıklarının beşiğidir. Yaklaşık, M.Ö. 4 bin yılından başlayarak Sümer, Hitit, Hatti, Urartu, Frigya, Lidya, Yunan, Roma, Bizans ve Türk kültürlerinin günümüze ulaşan mirasıyla Anadolu, bir "açık hava müzesi" niteliğindedir. Bugün ülkemizde 400 dolayındaki ören yerinde, 200'den fazla kamu müzesinde ve 100 kadar da özel müzede, iki buçuk milyondan fazla tarihsel eser sergilenmektedir. Ülkemizin dünyaca ünlü tarihi değerleri yüzyıllardır zamana meydan okuyor. Birbirinden güzel bu yapılar depremler ve iklimsel koşullara karşı direniyorlar. Gelecek nesillere eksiksiz bırakmak istediğimiz eşsiz nitelikteki tarihi değerlerimizi Yeni Asır okuyucuları için derledik.

AYASOFYA

Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 - 537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Ayasofya, mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Binanın adında yer alan "Sofya" sözcüğü herhangi bir kimsenin adı olmayıp, eski Yunanca'da "Bilgelik" anlamında kullanılır. Ayasofya'nın inşaatında yaklaşık 10 bin işçinin çalıştığı belirtilir.

AİZANOİ ZEUS

Kütahya'ya 58 kilometre uzaklıkta, Çavdarhisar ilçesinde bulunan antik bir kenttir. Aizanoi kültürel yapısıyla sanat çevreleri tarafından ikinci Efes unvanını almıştır. Kentte dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınağı, dünyanın ilk örneklerinden Stadyum-Tiyatro kompleksi, dünyanın ilk borsa yapısı vardır. Bu borsa yapısı 1970 Gediz Depreminde caminin yıkılmasıyla ortaya çıkmıştır. Bunun dışında nekropoller, olimpiyat şeref tribün abidesi, 4 köprü da vardır ki bunların çok kötü şekilde restore edilmiş ikisi hala kullanılmaktadır.

ARTEMİS TAPINAĞI

Manisa'da bulunan Sardes Artemis Tapınağı da günümüze kadar çok iyi korunmuş olarak kalan yapılardandır. Tmolos Dağı'nın sırtları ile eski Lydia merkezinin akropolü arasında yer alan bu güzel tapınak antik çağa ait en göz alıcı kalıntıları oluşturmaktadır. Bu güne kadar görmediyseniz çok şey kaçırmışsız demektir.

CELSUS KÜTÜPHANESİ

İzmir'in Selçuk ilçesi sınırlarında yer alan Efes Antik Kenti'ndedir. Roma döneminde 110-135 yılları arasında inşa edilen kütüphane iki katlıdır. Zamanında 14 bin kadar kitaba ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Yapının kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalar, ön cephenin iki katlı görünümüne karşın, yapının üç katlı olduğunu göstermektedir.

APHRODİSİAS STADYUMU

Aydın'da bulunan Aphrodisias Stadyumu, antik kentin en iyi korunmuş ve en görkemli yapıtı olmakla birlikte Ege bölgesindeki eski stadyumlardan en iyi korunanıdır. Kentin kuzeyinde yer alan stadyum, dünyanın en önemli antik yapılarından birisidir. Şehrin kuzeyinde olan stadyum 262 metre uzunluk, 50 metre genişlik ve 30 bin izleyici alabilecek oturma sıralarına sahiptir.

MAMURE KALESİ

Bin 500 yıllık Mamure Kalesi Akdeniz kıyısında en iyi şekilde korunmuş Orta Çağ kalelerinden biridir. Zafer kazanan Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar gibi farklı orduların üsluplarını taşıyan özgün bir Orta Çağ tahkimatına sahiptir