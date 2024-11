Şehzadeler SODAM’dan el emeği göz nuru ürünler

Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yer alan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) Sonbahar Sergisi açıldı. 6.'sı düzenlenen SODAM sergisinde kursiyerlerin hazırladıkları el emeği ürünler yer aldı. Fatih Sergi Salonunda gerçekleşen sergiye Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve protokol üyeleri katıldı. Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esin Ağırkaya, SODAM kapsamında çeşitli kurslar açtıklarını belirtti. Kursların 141 kursiyerle devam ettiğini kaydeden Ağırkaya, kadınların ekosisteminin güçlenmesi, sürdürülebilir bir geleceğe yön vermesi ve ev ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla düzenlendiğini söyledi. Kadınların cesaretle hayallerini gerçekleştirmelerine ve projeleri hayata geçirmelerine öncülük etmekten dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı.

Ağırkaya, "Bu gurur dolu yolculuğun bir parçası olan kadınlarımız ile bu projeleri daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakaladık. Sergimizde her ürün kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerdir. Kadınlarımıza, emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi. Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ise el sanatlarıyla uğraşan biri olarak bu serginin önemli olduğunu ifade etti. Genel, "Herkesin bana göre Türkiye'de yaşayan her bürokratın, her memurun emekli olursam, işte şöyle ahşap işleriyle uğraşmak istiyorum, ne bileyim boyama, ahşap boyama, resim yapma gibi bir hayali vardır hemen hemen. Buna şahit oldum. Bence hayallerinizi ertelemeyin. Benim tavsiyem beklediğiniz gün bugündür. Bugün başlayın. Sıcak demircilikle ilgileniyorum. Bıçak ustasıyım. Kültür Bakanlığınca belgeli. Tabii reklamın kötüsü olmaz. Yani bu okçuların baş parmağına taktığı yüzük var ya. İşte onun da ustasıyım. 20 yıldır yapıyorum. Bugüne kadar kim istediyse ona bir tane hediye yaptım. Atölyem daha yeni faaliyete geçti. Atölyede başladım çalışmalara" diye konuştu. Sergide kursiyerler bir defile gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini kesti, birbirinden değerli ürünleri inceledi.