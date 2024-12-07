Kalbi uyandıran çakra anahata

Dördüncü çakra olan Anahata yani kalp çakra, hava elementiyle bağlantılı. Hava elementi, bedende duygu ve düşüncelerin yayılmasına ve duyguların bedendeki tezahürüne katkı sağlar. Kalp çakrasının dengeli çalışmasına ve içimizdeki sevgiyi yaymamıza destek olarak evrenle bütünleşmiş hissetmemizde önemli bir rol oynar. Fizik bedende kalbin bulunduğu alanda yer alır ve sırtın yukarısı, göğüs ve göğüs boşluğu, ciğerin alt bölgesi, kan dolaşımı sistemi, deri ve timüs salgı beziyle ilişkilendirilir. Rengi yeşildir.

Çakra sisteminin ortasında konumlanan kalp çakrası, Sanskrit dilinde "çarpmamak ya da yaralanmamak" anlamına gelen 'Anahata' kelimesiyle ifade edilir. Bireyin geçmişten gelen acı deneyimlerinin ardında şefkatin var olabileceğini ve sevgi alıp vermeye açık hâle gelerek iyileşmenin gerçekleşeceğini, dünyayla olan bağın derinleşeceğini anlatır

ENERJİ BEDENİNİ OLUŞTURUYOR

Vücudumuzun enerji bedenini oluşturan çakralar; dengeli bir şekilde çalıştığında enerjinin serbestçe dolaşması mümkün olur ve bu akış; fiziksel, zihinsel ve ruhsal uyum içinde yaşamayı destekler. Çakralara dair günümüz terminolojisinde çakraların açılıp kapanması gibi söylemler kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur. Oysa çakralar; dünyaya gelişimizden bugüne yaşadığımız tecrübeler, travmalar, fiziksel rahatsızlıklar veya duygu durum bozuklukları sebebiyle bloke olabilen bir sistem şeklinde düşünülebilir. Bu blokajlar sonucunda çakra sisteminde aksaklıklar yaşanmasının çakraların yetersiz ve dengesiz çalışmasına sebebiyet verdiğini söylemek daha doğru olur. Kalp çakrasının dengesizliği; yaşanan deneyimlerle fiziksel, zihinsel ve ruhsal uyumun bozulması ve diğer çakralarla bağlantılı olarak enerji akışında aksaklıklar yaşanması nedeniyle gerçekleşir. Anahata çakranız dengesizleştiğinde, kendinizi değersiz ve güvensiz hissetme, kendinize ve çevrenize yönelik manipüle edici davranışlar sergileme gibi etkiler deneyimleyebilirsiniz. Hayatınızı paylaştığınız insanlarla yaşadığınız sorunlar karşısında empati geliştirme yeteneğinizi kaybetmeye başlayabilir ve anlayışsız bir tavır sergileyerek ilişkilerinizin temellerini sarsabilirsiniz. Çevrenize karşı kurtarıcı ya da kurban rollerine bürünerek yaklaşabilirsiniz. Sevgi alıp verme, affedebilme ve şefkat gösterme noktasında sağlıklı ilişkiler kuramaz hale gelebilirsiniz. Fiziksel konumu ile incelediğimizde, kalp çakrasının dengesizliği nefes darlığı gibi solunum problemleri yaratabilir. Kalp Çakrası; kalp, göğüs ve göğüs boşluğu, kan dolaşım sistemi ve deri ile ilgili olduğu için zayıf dolaşım, tansiyon dengesizlikleri ve kalp sorunları yaşama ihtimaliniz artabilir. Kalp çakrasını dengelemek için kalp çakrası açma tekniklerini öğrenmek ve hayata geçirmek, anahata çakranın tekrar dengeli bir şekilde çalışmasına ve enerji sisteminde oluşan blokajların giderilmesine katkı sağlar.

DENGELEME YOLLARI

Kalp çakrasını dengelemek için yaşamınızda kolaylıkla uygulayabileceğiniz birçok yöntemden söz etmek mümkün. Her çakrada olduğu gibi anahata çakra için de yoganın olumlama cümlelerinin ve aromaterapinin gücünden yararlanabilirsiniz. Yoga pratiğinize deve (ustrasana), yukarı bakan köpek (urdhva mukha svanasana) ve inek (bitilasana) gibi kalp bölgesini açan asanalar ekleyebilirsiniz. Kalp çakrası hava elementini temsil ettiği için yoga pratiğinizde pranayama çalışmalarından da yararlanabilirsiniz.