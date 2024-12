2025 yılında bizleri neler bekliyor? Güçlü skandalların yaşandığı bir yıl

21'inci yüzyılda hızla adımlarken, toplumları ve olayları etkileyen Uranüs, artık Boğa burcunda yolculuğuna başlıyor. Ortalama yedi yıl kadar sürecek olan bu sürede dünya her konuda farklı etkileşimler yaşayacak. Uranüs, yaşamda beklenmeyen deneyimler getirirken, aynı zamanda kişinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgeler. Deha, yaratıcılık, patlamalar, devrim ve yeni ufuklar gezegenidir. İnsanlık değişime ayak uydurmalı ve eski kalıplardan sıyrılmayı bilmelidir. 2025 yılında birçok yönden dünyamızı değişim bekliyor. Sanat patlamaları ve duygularda devrim görülüyor. İnsanlığın özverili bir çalışma bütünlüğü içine girmesi gerekiyor. Bilinçaltı duygulara daha fazla yoğunlaşarak, düşlerin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak. Uranüs hiçbir şeyi bedelsiz sunmayacağı için değişimler sancılı olabilir. Güçlü duygusallıkların ve skandalların yaşanacağı bir yıl olacak. İnsanlığı zorlu rekabet bekliyor. Dünyayı saran hukuksal davalar olabilir. Bireysel egolar yüzünden toplumsal yaralar çığ gibi büyüyebilir. Aşırı yağmurlar ve sel baskınları dünyamızı tehdit edecek.

TÜRKİYE FARKLI BIR KONUMA GELECEK

Türkiye haritasının kuruluş tarihi 29 Ekim 1923 yılı olarak kabul ediyoruz.

Öz Burcu: AKREP

Yükselen Burcu: YENGEÇ

Ay Burcu: İKİZLER

26 Mayıs'ta Satürn Koç burcuna geçiyor. Sorumluluklarımız bizi bekliyor. Yavaşlamak için iyi bir zaman. Politik yanımız ortaya çıkacak ve kısıtlandığımızı hissederek yanlış öfkelere kapılabiliriz. Fikir çatışmaları sadece kayıplar getirir. Bu dönem ülke olarak gereksiz bir sorumluluk istemiyorsak tetikte olmalıyız. Sosyal ilişkilerimizde olumlu gelişmeler ve patlamalar söz konusu. Dış ülkelerle ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanırken, yanlış anlaşılmalar olabilir. Beklenmeyen gelişmelerle gündeme gelecek olan Türkiye, diğer dünya ülkeleri içinde farklı bir konuma gelecek. Uranüs, finansı temsil eden Boğa burcunda ekonomik anlamda zorlanmalar yaşatacak. Dünya piyasaları şekil değiştiriyor. Oyun içinde oyun sergileyen bir dünya politikası var. Boğa, Toprak grubunda olduğu için Uranüs, ülkelerin haritalarının değişimine neden olacak olayları da beraberinde getirecek. 2025 sonbahar ayları Türkiye için çok daha kolay ve rahatlama vaat ediyor gibi görünse de, tutulmalar ve Mars Retroları zorlayacak. 2026 yılları ülkemiz için çok daha büyük bir rahatlama sunuyor.

TURİZM PATLAMASI YAŞANACAK

Türkiye, ekonomik anlamda karmaşık bir süreçten geçiyor. Jüpiter, çalışma evinde yılın ilk altı ayı kalarak yaşam kalitesini düzeltme çabaları gösterecek. Özellikle halkın istekleri ön planda olacak. Türkiye, 10 Haziran 2025 yılında Jüpiter'in yükselen Yengeç burcuna geçmesiyle turizm patlaması yaşayacak. Eylül ayı tutulmaları; sağlık ve tarım politikalarımız konusunda yeni gündem yaratacak. 2025 yılında artı ve eksilerimizle bir çeşit yüzleşme yaşayacağız. Üretim araçlarının modernize edilmesine paralel olarak artan üretim miktarları aşırı bir tüketim kültürünün oluşmasına neden olurken, giderek her alanda daralan kıt kaynak sorunlarını gündeme getiriyor. Yurdumuzda hala güncelliğini koruyan "Dünya beşten büyüktür" sözünde kastedilen büyük güçler kendi geleceklerini ve zenginliklerini korumak adına siyasi, ekonomik alandaki etkinliklerini sürekli gündemde tutuyorlar. Her konuda kendi çıkarlarını hedef alarak politikalarını sürdürmeye çalışan ve kendilerini dünyanın büyükleri olarak niteleyen birkaç ülke kesintisiz olarak, dünyanın her neresinde olursa olsun petrol, madenler, gıda ve su kaynaklarını kendi kontrolleri altında tutmaya çalışacaklardır. Küreselleşme adı altında yapılan çalışmalarda, dünya pazarlarının gelişmiş ülkelerin yönettiği uluslararası şirketlerin kontrolüne geçme tehlikesini her zaman göz önünde bulundurmalıyız. "Şanghay İşbirliği" toplantıları ve Rusya ile yakınlaşma gibi çalışmalar devam ederek, Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Ayrıca, yakın zamanda BRICS gibi işbirliği örgütleri ile yakın temaslar da gündeme gelebilir.

AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI

Plüton dönemi başlıyor. Yıl boyunca dört tutulma yaşayacağız. Bunlar:

. 14 Mart Başak Tam Ay Tutulması

. 29 Mart Koç Kısmi Güneş Tutulması

. 7 Eylül Balık Tam Ay Tutulması

. 21 Eylül Başak Kısmi Güneş Tutulması

2025 YILINDA KOÇ BURCU: YENİ HEDEF VE UFUKLAR

Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayların geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu yıl ilginç günler sizi bekliyor. Sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Artık enerjinizi doğru alanlarda kullanmayı öğrenmelisiniz. Balık ve Başak tutulmaları yüzünden bütün ile bir olmanız ve daha fedakar duygular ile bunu yapmanız söz konusu olabilir. Kolektif bilinçaltı ile sezgisel bağlantıları içine alan bağlar kurabilirsiniz. Fedakarlık ve hizmet gerektiren durumlar ile ilgili kolektif ve gönüllü hareket etmeniz mümkün. Bununla birlikte içinize çekilmek, belki dinlenmek ve yalnız kalmak ihtiyacınız da olabilir. 29 Mart'ta burcunuzda güneş tutulması gerçekleşiyor. 31 Mart'ta Neptün 26 Mayıs'ta Satürn burcunuza geçiyor. Elde olmadan kontrol dışı gelişebilecek şartların da gelişebileceğini söyleyeyim bu zaman diliminde. Sonuçların olumlu gelmesi sizi rahatlatacaktır. İlişkilerimizi ilgilendiren konularda kişisel isteklerimiz ile başkalarının beklentileri arasında yaşanabilecek gerilimi işaret ediyor... Doyurucu olmayan ilişkilere, işlere zaman ayırmak yerine gerçekten sizin için fayda sağlayan, tatminkar olana yönelirsiniz. Plüton uzun yıllar kariyer evinizde sizi hem destek vardı hem de sınavlardan geçirdi. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Uzun süreli hedefler seçtiniz ve bunları gerçekleştirmek için uğraştınız. Plüton değişim ve dönüşümü getiriyor. Artık çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre olacakları enerji düzeyine ulaşacaksınız. Biz kendimizden yana düşünmeye, fikirlerimizi dile getirmeye ve kabul ettirmeye çalışıyoruz. Ancak burada önemli olan, onların da görüşlerini almak, ortam ve şartlara göre ayarlamada bulunmaktır. Sizin fikirlerinize uygun, yaşam tarzınıza, tecrübelerinize ve hayata bakış açınıza uygun, değişimlere açık olacaksınız...

GÜÇ SİZDE OLACAK

Bu yıl gezegenler arasında yoğun bir etkileşim ve gruplaşma söz konusu. Birçok gezegen, horoskopun tepe bölümüne kayarak, kişiselliğinizi daha vurgulu bir hale getiriyor. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin. Pratik davranışlarınızla bir çok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız.

KARİYERDE SINIR TANIMIYORSUNUZ

Plüton Ve Satürn birlikte kariyer evinizde birlikte hareket edecekler. Önemli arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve ortaya yepyeni şekillerde size yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacaktır. İnsanlar sizden etkilenirken, karşı çıkamıyorlar. Telaşlı, aktif ve heyecanlı bir dönemde bulunuyorsunuz... Hedefleriniz doğrultusunda bilinçli hareket etmenin vereceği avantajlı günler sizi bekliyor. Kariyerli kişilerden alacağınız destek sayesinde başarılı performanslı bir dönem geçireceksiniz. Detaylara önem verin.

ÖFKE SİZE YARAMIYOR

Sağlık konusunda önemli problemleriniz olmasa da, sezgisel yetenekleriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Uykunuza dikkat edin ve kendinize küçük kazalara karşı tedbirli olun. Bu yıl hayal kurmaktan vazgeçin ve gerçekçi yönlerinizi ön plana çıkarın. Bu yıl sağlığınızla ilgili problemleri fazla büyütmeden çözmelisiniz. Zihinsel yorgunluk söz konusu. Doktor kontrolün de gerekli vitaminlerinizi almalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın, yiyecekler konusunda temkinli olun. Kalbinizin de sağlığınızı düşünerek hareket edin.

SÜRECEK...