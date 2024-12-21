2025 yılında Yengeç ve Aslan burçlarını neler bekliyor? Gökyüzü sizi içsel yönlerinizle yüzleştirecek

2025'TE YENGEÇ BURCU Gökyüzü sizi içsel yönlerinizle yüzleştirecek

29 Mart Tutulması kariyer konusunda iddialı atılımlar yapacaksınız. Sezgileriniz sayesinde bazı engelleri çok kolay aşacaksınız... Sakin bir şekilde ilişkilerinizi gözden geçirmeniz için önünüzde uzun bir zaman var. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Olayları genişleterek masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan durumları daha net görmeye başlayacaksınız.

DUYGU DALGALANMALARI

Ailenizi olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğiniz zaman yapacağınız değişimlerden önemli dersler çıkaracaksınız. Balık ve Başak tutulmalarında güvendiğiniz dostlarınızın fikirlerini alacak, karşılıklı güvene dayalı işbirliği içinde olacaksınız. Fakat gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Yollardan beklediğiniz ve kariyerinizi etkileyecek haberlerin gündem kazanması sonucunda ideallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tanışacağınız kişileri karizmanızla etkilemek için, özel bir çaba sarf etmenize de gerek kalmayacaktır. Ortak çalışmalarınızın ses getireceği, hayallerinizin genişleyeceği bir ortamı paylaşacaksınız. Tüm bunların bilançosunu yaptınız ve varsa ailenizle olan sorunlarınızı çözüyorsunuz. Geçmiş yıllara göre daha rahatlamış olacaksınız. Eski olaylara takılmayın artık. Geçmiş geçmişte kaldı. Kozmik etkiler, ilişkilerinizde aksayan durumları düzeltmeniz için size fırsatlar sunacaktır. Bu nedenle özel durumlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Sadakat konusunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi öğrenmelisiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Bu yıl duygusal yönleriniz ortaya çıkacak. Her zamanki çekiciliğinizi belirgin bir şekilde ilişkilerinize yansıtacaksınız. Özellikle, aynı grupta tanışarak düşünce bazında anlaştığınız kişiyle sizi bir anda saracak duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz, dikkatli olun.

SAĞLIĞINIZ MÜKEMMEL İLERLİYOR

Bu yıl para sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla kafanızı meşgul ediyorsunuz. Plüton değişim evinizde size destek veriyor. Bu konularda bilinçli hareket ederek, çevreniz tarafından takdir göreceksiniz. Hedeflerinizi kararlı bir şekilde belirlerseniz istediğiniz kazançlar için, daha baştan avantajlı duruma geçersiniz. Daha önce dostlarınıza yaptığınız parasal yardımları da takip etmenizde yarar var. Jüpiter sağlık konusunda size olumlu destek veriyor. Sindirim ve sinir sisteminiz sorun çıkarmasını istemiyorsanız; bedeninize önem verin. Günde 7 bardak su için. Yolculuklarda yediğiniz yiyecekler ve yabancı mekanlarda bulunduğunuz şartlara dikkat edin. Ayaklarınızı üşütmemeli, böbreklerinizi korumalısınız. Birlikte beraber olduğunuz kişilerin zihinsel aktivitelerine dikkat ederek, kontrollü davranmaya gayret edin, sinirli ve agresif davranışlardan sakının. Partnerinizden ve aile içinde yaşanacak olaylardan etkilenmeyin. Kendinizi mutlu edecek zamanlar ayrın. Hatta biraz egoist olun.

2025'TE ASLAN BURCU: İLİŞKİLERİNİZDE YENİ BİR DÖNEM

Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha empatik olduğunuz bir zaman dilimi. Kaos ve kriz getirecek durumlar ortaya çıkarsa bu durumlara karşı dikkatsiz ve gevşek hareket etmek olumlu sonuç getirmeyebilir. Ortaklaşa kaynaklar, başkalarından gelen gelirler ile ilgili daha sezgisel ve anlayışlı hareket edebilirsiniz. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor ve spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. 29 Mart'ta Güneş Tutulması Koç burcunda Merkür ve Venüs Retro'su ile birlikte gerçekleşecek. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve planlarınız kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şanslar sizden yana. Başak burcundaki tutulmalar finans sağlarken, belki de şimdiye kadar özleyip, kavuşamadığınız kazancı da sunacak. Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz. Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olan sizin, yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı içinde olmanız, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır.

BEYNİNİZ ÇOK YOĞUN

Plüton, ilişkiler evinizde. Eğer, gerçek önemli bir ilişkiye sahipseniz ciddi kararlar alabilirsiniz. Aşklar ve arkadaşlıklar yüksek bir seviyede devam edecek. Sosyal yaşantıda stres ve tartışmalardan uzak kalmalısınız. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını biliyor ve bu algılama gücüne dayanarak çevrenizdeki kişileri etkilemekten hoşlanıyorsunuz. İkna kabiliyetinizi sosyal aktivitelerinizde rahatlıkla kullanacağınız bir yıl yaşayacaksınız. Yeni ve eğlenceli bir dostluğun temelini atabilirsiniz. Bu yıl sizin için olağanüstü fırsatlarla dolu bir yıl olacak. Tüm yıl boyunca ayni fikirleri paylaştığınız ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Bu aktivitelerden bir evlilik veya aşk birlikteliği ortaya çıkabilir. Plüton değişim ve yenilenme konusunda gerekli desteği size verecektir. Kendinizden yaşça büyük, akıllı ve evlilik geçirmiş veya geçmişte mutlu olamamış biri karşınıza çıkabilir. Düşünmek için fazla zamanınız olsa bile, ondan etkileneceksiniz. Derin duygular içindesiniz. Kendinizi çarpıcı ilişkiler içinde bulabilirsiniz. Yılın ilk altı ayı Jüpiter'den destek alıyorsunuz. Yıl boyunca stresli ortamlardan uzak kalmaya özen gösterin, dinlenmek için gideceğiniz ortamlarda güçlü hava akımlarına maruz kalmamaya çalışın. Yapacağınız gerilimden uzak başlangıçlar, ruhsal yönden sizi rahatlatarak, gündelik yaşamınızın tüm kesitlerini olumlu etkileyecek. Ruhsal anlam- da kendinizi huzurlu hissettiğiniz zaman, kendinizle ilgili daha sağlıklı kararlar veriyorsunuz. Bu dönemde dinlenme anlarınızda bile beyniniz çok yoğun çalışacak.