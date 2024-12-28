2025 yılına ‘merhaba’ makyajları

YENİ bir yılın heyecanı, parıltılarla dolu bir geceyi de beraberinde getiriyor. Bu yılbaşı gecesi, göz alıcı bir makyajla hem kendinizi özel hissedebilir hem de unutulmaz bir görünüm yakalayabilirsiniz. Yılbaşı gecesi demek, sim ve parlaklık demek! Metalik farlar, ışıltılı pigmentler bu yılın vazgeçilmezleri arasında. Göz makyajında altın, gümüş ya da bronz tonlarını tercih ederek gece ışıklarının altında parlayabilirsiniz. Kırmızı ruj, yılbaşı makyajının zamansız klasiğidir. Mat veya parlak bitişli bir kırmızı ruj seçerek tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Ancak kırmızı dudaklarla göz makyajını sade tutmak, dengenizi korumanıza yardımcı olur.

DRAMATİK GÖZLER

DUMANLI göz makyajı, yılbaşı gecesi için harika bir tercih. Siyah ve koyu kahverengi tonlarını bir arada kullanarak derin ve etkileyici bakışlar yaratabilirsiniz. Bu görünümü tamamlamak için takma kirpik veya hacim veren bir maskara şart! "Cam cilt" görünümü bu yıl da trend. Aydınlatıcı kullanarak elmacık kemiklerinize, burun ucunuza ve kaş altınıza hafif dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Cildinizi nemlendirmeyi ve parlak bir baz kullanmayı unutmayın. Makyajınızı tamamlamak için tırnaklarınızı unutmayın! Simli ojeler, kar tanesi desenleri ve kırmızı-yeşil tonlarıyla tırnaklarınıza yılbaşı ruhunu yansıtabilirsiniz.

KALICI BİR GÖRÜNÜM İÇİN

- Makyajınızın gece boyunca dayanıklı olması için mutlaka makyaj bazı kullanın.

- Parıltılı ürünler kullanıyorsanız, makyajınızı "fazla" göstermemek için dengeyi koruyun.

- Aksesuarlarınızı makyajınızla uyumlu seçerek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.