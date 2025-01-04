Devasa boyutlarıyla şaşırtan çiçekler

Çiçek denilince akla küçük bitkiler geliyor. Ancak bazı çiçekler var ki boyutları ile görenleri şaşırtıyor. Bu dev çiçekler, sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda eşsiz görünümleri ve bazen de kendilerine has kokularıyla dikkat çekiyorlar.

AYÇİÇEĞİ

ABD'de bulunan ayçiçekleri dünyadaki en büyük çiçekler arasında. Bu çiçekler Amerika'ya özgüdür ve MÖ 1000 civarında evcilleştirilmiştir. Tohumlarından elde edilen yağ dünyada kullanılan temel mutfak ürünü olmaya devam etmektedir. Bol su verildiğinde ve güneş ışığı aldığında boyları 9 metreye kadar uzayabilir.

RAFFLESİA ARNOLDİİ

Rafflesia Arnoldi'yi diğer büyük çiçeklerden ayıran bir özelliği var. Kendisi en büyük tek çiçekli bitki. Malezya ve Endonezya'nın yağmur ormanlarına bulunan ve üç ulusal çiçekten biri olan Rafflesia arnoldii'nin çapı 91 cm'e, ağırlığı ise yaklaşık 7 kg'a kadar ulaşabiliyor. Ancak Rafflesia, boyutundan daha çok kokusuyla biliniyor. Ayrıca "Ceset Çiçeği" lakabını başka bir dev çiçek olan Amorphophallus titanum ile paylaşıyor çünkü bu iki çiçek de çürüyen et gibi kokuyor. Bitkilerin kötü kokmasının sebebi aslında sinekleri kendine çekerek tozlaşmayı sağlamak. Rafflesia arnoldii yalnızca bozulmamış yağmur ormanlarında büyüyor.

AMORPHOPHALLUS TİTANUM

3 metreden biraz daha uzun bir boya ulaşabilen çiçek salkımı Amorphophallus titanum, Rafflesia'nın aksine tek bir çiçeğe değil, tek bir sap üzerinde yüzlerce küçük tomurcuğa sahip. Endonezya'nın Sumatra bölgesine özgü olan bu bitki doğada nadir olarak bulunsa da, artık dünyanın dört bir yanındaki bahçelerde yetiştiriliyor. Yine de, hem doğada hem de serada oldukça seyrek olarak çiçek açıyor. Rafflesia gibi, Amorphophallus titanum da çürüyen et kokusuyla böcekleri çekiyor.

DENİZ ERİŞTESİ

Titrek kavak bile Posidonia oceanica'nın büyüklüğüne veya yaşına yetişemiyor. Akdeniz'de ve Avustralya kıyılarında bulunan bu çiçekli ot, koloniler şeklinde büyüyor. Hatta meyve bile üretiyor ve tohumlar aracılığıyla çoğalıyor. 2006 yılında Akdeniz'de keşfedilen bu kolonilerden biri birkaç kilometre genişliğindeydi. Bitkinin yüz binlerce yıllık olduğuna inanılıyor. Karbondioksiti emme ve depolamada konusunda önemli bir rol oynuyor, ancak şu anda yükselen su sıcaklıkları nedeniyle yaşamları tehdit altında.

AMAZON NİLÜFERİ

Victoria Amazonica, su zambağı ailesi Nymphaeaceae içindeki en büyük organizma. Nilüfer yaprağı 243 cm çapa kadar büyüyebiliyor. Güney Amerika'nın tropikal bölgelerine özgü olan bu devasa su zambakları en iyi şekilde sıcak ve durgun suda büyüyor. Benzersiz boyutlarıyla birlikte etkileyici bir güce de sahip. En büyük yapraklar yaklaşık 30 kg'a kadar ağırlığı kaldırabiliyor.

TALİPOT PALMİYESİ

24 metreden daha uzun bir boya ulaşabilen Corypha umbraculifera ya da Talipot, dallı çiçek salkımına sahip en büyük çiçekli bitki. Yani tek bir sap üzerinden tomurcuklanmak yerine, talipot çiçekleri ana sapa bağlı minik dallardan tomurcuklanıyor.

AND DAĞLARI KRALİÇESİ

California Üniversitesi Botanik Bahçesi, bu bitkinin 80-100 yaşına geldiğinde 12 milyona kadar tohum oluşturabileceğini ve binlerce çiçek üretebileceğini söylüyor. Ancak ne yazık ki, bu bitki çiçek açtıktan sonra ölüyor. Peru ve Bolivya'nın dağlık bölgelerinde, genellikle deniz seviyesinden en az 3 km yükseklikte bulunuyor.