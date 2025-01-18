Bir yavru kedi ile değişen hayat

İzmir'de yaşayan Sevgi Uslu'nun kızı Dilan Uslu (30) 18 yıl önce eve yavru bir kedi getirdi. Kedinin bakımını üstlenen Sevgi Uslu, hayvan sevgisiyle o yıllarda tanıştı. Daha sonra farklı zamanlarda 1'i engelli, 4 kedi daha sahiplenen Uslu, sokak hayvanları için de harekete geçti. Çevresinden ve hayvanseverlerden ikinci el kıyafet, ev araç gereci ve takı-toka toplayan Sevgi Uslu, ilk olarak kendi evine yakın bir pazar yerinde tezgah açıp, sokak hayvanları yararına satmaya başladı. Elde ettiği gelirle sokak hayvanlarını besleyen Uslu, daha fazla sokak hayvanına ulaşmak için Buca, Tepecik, Halkapınar ve İZBAN durakları gibi noktalarda tezgah açmaya başladı. Eşyaları kendi imkanlarıyla taşıyıp, satan Uslu, "Yavru kedi evimize girdikten sonra hayvanlara olan bakış açım değişti, farkındalığım arttı. İlerleyen zamanlarda içlerinden biri engelli olmak üzere 5 kedi sahiplendim. Hepsiyle birlikte mutlu yaşıyoruz. Ancak onların mutlu olmaları yeterli değil. Sokakta çok fazla yardıma ihtiyacı olan, aç canlar var. Yaklaşık 4 yıl önce hayvansever dostlarım ve aile bireylerimin bana verdiği ikinci el kıyafetleri pazarlarda satıp oradan elde ettiğim gelirle onları beslemeye başladım" ifadelerini kullandı.

'HUZUR BULUYORUM'

Sevgi Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kapımın önünde 15-20 tane kedi var. Sanki kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Hiç tanımadığım hayvanlar da mama saatlerinde geliyorlar, yemeklerini yiyip gidiyorlar. Dışarıya çıktığımda sürekli yanımda mama taşırım. Karşıma çıkan canlara bir avuç mama koyarak yoluma devam ediyorum. Bu şekilde ruhumu besleyerek huzur buluyorum. Midemizi doyurduğumuz gibi ruhumuzu da doyurmamız gerekiyor. Benim ilgi alanıma da hayvanlar nasip oldu ki çok mutluyum. Hava şartları uygun olduğu sürece insanların yoğun olduğu Şirinyer'de, Buca'da, Tepecik'te, Halkapınar'da, İZBAN'da beni görebilirler. Sattığım şeyler ise kullanılabilir, insanların da rencide olmadan satın alabileceği palto, mont, kazak, elbise, toka ve ev araç gereçleri gibi birçok eşya. Birilerinin ihtiyacını karşılayacak şeyleri uygun fiyatlarla veriyorum. Ticari bir amacım olmadığı için ürün 200 TL değerinde de olsa ben 50 TL'ye, 70 TL'ye satıyorum. Mama stoklarım tükenmeden yenilerini almak için bir an evvel paraya dönüşmesi için çabalıyorum."

Çevresinden ve hayvanseverlerden ikinci el kıyafet, ev araç gereci ve takı toplayan Sevgi Uslu, kendi evine yakın bir pazar yerinde tezgah açıp, sokak hayvanları yararına satmaya başladı.