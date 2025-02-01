Saçlarda yeni trend: Fransız tokaları

Saç tokalarınızı bir kenara bırakın, çünkü yeni bir trend saç aksesuarı sahneye çıkıyor ve şık bir topuz yapma çok daha kolay hale geliyor. Karşınızda: Fransız tokası; U kıvrımı şeklinde şekillendirilmiş ince bir metal -ya da plastikparçası. Kullanımı göründüğünden çok daha kolay ve ister yeni bir parti görünümünü deniyor olun, ister Anne Hathaway'in Fransız topuzunu taklit ediyor olun, bir dizi saç modeli yaratmanıza yardımcı olabilir.

OLDUKÇA ŞIK BİR GÖRÜNÜM

Bu harika küçük araç şu anda Tik- Tok'ta oldukça popüler ve 2025'in en sevilen saç aksesuarı olmaya aday. Klasik bir burgu topuz yapmak için saçınızı önce alçak bir atkuyruğu şeklinde toplayın. Ardından, atkuyruğunuzu iki ila dört kez yukarı doğru burgu yaparak çevirin (saçınızın kalınlığına bağlı olarak). Son olarak, Fransız tokasını alıp oluşturduğunuz burgu topuzun üst kısmından geçirin. Mükemmel tutuşu bulmakta zorlanıyorsanız, tokayı topuzun ortasına doğru eğin, yukarı doğru çevirin ve ardından merkezine doğru bastırın. Her saç tipi için uygun olan Fransız tokası, özellikle kısa saçlarda şık bir görünüm sunan süslü tokalarla yarım toplu saç modelleri yapmak için de kullanılabilir. Kışın şık görünen bir toplu saç modeli ya da yazın havalı bir dağınık topuz yaratmanın basit bir yolu olan bu çok yönlü aksesuar, yoğun günlerde saçınızı hızla toplamak ya da yıkama günü yaklaşırken hayat kurtarıcıdır. Ekstra tutuş için birkaç tel toka ekleyin, biraz saç spreyi sıkın ve hazırsınız!