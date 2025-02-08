Akıllı gözlük teknolojisi

Güneş geldiğinde gözlerimizi acıtmasın diye gözlük takarız. Göz çevrelerimizin de rahatlaması ve kırışmaması için bu ürün son derece önemli. Öte yandan artık teknoloji o kadar gelişti ki gözlükler sadece gözlerimizi güneşten korumakla kalmıyor aynı zamanda fotoğraf çekebiliyor, bazen navigasyon görevi bile görebiliyor. Peki bu nasıl oluyor?

ÇEŞİTLİ TEKNOLOJİLER

Gözlük teknolojisi de diğer alanlarda olduğu gibi gelişimini sürdürüyor. Bu konuda gelinen en son noktada ise kamera görevi görüyor ve üzerindeki küçük tuş yardımıyla görüntü alabiliyor. Akıllı gözlükler Bluetooth, Wi-Fi ve GPS'yi destekleyen, entegre bilgisayarlı giyilebilir gözlükler olarak tanımlanıyor. Bu gözlükler bir akıllı telefonun tüm özelliklerine sahip ve bilgileri cam ekran üzerinde görüntüleyebilir. Ayrıca, kalp atışı sayımlarını, yakılan kalorileri not alabiliyor ve aktivite izleyici özelliklere sahip. Akıllı gözlükler, giyilebilir bilgisayar, 4G teknolojisi, Android teknolojisi, sanal ve artırılmış gerçeklik, göze takma teknolojisi gibi çeşitli teknolojilerle çalışmaktadır. Akıllı camda ayrıca bir video ekranı, bir kamera, bir hoparlör ve mikrofon bulunmaktadır. Gözlükler, termal ve akustik yalıtım, enerji tasarrufu ve 3D tasarım önerileri sayesinde önem kazanmıştır. Ürünün tek tek kontrolünü sağlayan insan bilgisayar arayüzü kontrolü, elle tutulan, dokunma ve dokunmasız girişi içeren üç ana giriş üzerinden sağlanabilir. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar da önemli sonuçlar ortaya çıkarıyor.

GÖRME ENGELLİLERİN GÖZÜ

Firmaların ürettiği teknoloji sayesinde görme engelli insanların hayatı da kolaylaşacak. Dünyadaki milyonlarca görme engelli için önemli bir gelişme olan bu teknoloji; araştırma, yazılım ve uygulama geliştirme ve yapay zeka alanlarında uzman ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından sekiz yıllık bir çalışmanın ardından geliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, görme engelli insanların günlük rutinler hakkında herhangi bir yardım almadan gitmelerine ve kendilerine güvenmelerine imkan sunan akıllı bir ürünün tanıtımıyla güçlendirildi.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA

Akıllı gözlükler, kör ve görme engelli insanların günlük ve pratik yaşamlarında, engel uyarısı, insanların tanınması, hava koşulları, uzaktan kumandalı cihazlar, uygun kıyafetler seçmek için renk tanıma, para birimi tanıma gibi temel hizmetler olarak ihtiyaç duydukları 25 önemli hizmeti sağlıyor. Bu ürünle ilgili çok fazla çalışma yapıldı ve her birinin özelliği de birbirine benziyor. Genel olarak çok yoğun çalışanların rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan bu akıllı gözlükler, aralarında farklı dillerde de kullanılabiliyor ve aynı zamanda sadece gözlüğünüzü kullanarak okumalarınızı da kaydedebilirsiniz.

DAHA FAZLA KULLANILACAK

Son olarak şunu da söylemek gerekiyor ki akıllı gözlüklerle ilgili çalışmalar hala devam ediyor. Her geçen gün gelişen teknoloji, bu sektörde çalışanlar için son derece önemli. Alanında uzman kişilerin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa süre içerisinde akıllı gözlüklerin daha fazla kullanıldığını ve farklı özelliklere de sahip olduğunu görmemiz mümkün. Belki de birkaç yıl sonra sadece akıllı gözlüklerimizi kullanarak telefonları azaltacağız, saatleri kullanmayacağız ve hatta birilerini bile bu gözlükler sayesinde yönlendirebileceğiz. GPS özelliği hala geliştiriliyor. Bu alanda yapılan çalışmaların da yine son derece kıymetli olduğu söyleniyor.