Atelofobi: Kusursuzluk korkusu

Hepimiz hayatımızın mükemmel olması için çaba içerisine gireriz ama bir noktasında da başarısızlık korkusuyla karşılaşırız. Yaşadığımız bu korkunun hayatımızı kontrol altına alma çabası, hatta bizi günlük yaşamdan soyutlamasına atelofobi deniyor. Atelofobi, mükemmel olmamak ve hata yapma korkusu ile yaşamak anlamına gelir. Kişinin kendisinden veya yaptığı herhangi bir işten aşırıya kaçan beklentiler içerisinde olmasıyla başlayan ve zamanla da kişinin hayatını etkileyen bir durumdur.

BELİRTİLERE DİKKAT

Atelofobiye sahip kişiler, hata yapma korkusuyla yeni şeyler denemekten kaçınır, kendilerini sürekli olarak yetersiz hisseder ve özsaygı sorunu ile karşı karşıya kalır. Atelofobi, yalnızca ara sıra hissedilen bir kaygıdan çok daha da fazlası olabilir; düşünceleri, duyguları ve davranışları derinden etkileyen bir anksiyete bozukluğudur. Atelofobinin altında çocukluk dönemine dayanan travmalar, eleştirici ebeveynler veya toplumsal baskı yer alabilir. Özellikle de mükemmeliyetçiliğin ön plana alındığı ortamlarda fobi daha sık görülmektedir. Atelofobi belirtileri, kişinin fiziksel, duygusal ve sosyal hayatına bağlı olarak çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Atelofobide sık karşılaşılan belirtiler şunlardır:

AŞIRI KAYGI: Yapılan küçük bir hatada bile kendinizi değersiz hissedebilirsiniz.

KARAR VERME GÜÇLÜĞÜ: Yanlış bir karar verme korkusu nedeniyle hareketsiz ve duygusuz kalabilirsiniz.

FİZİKSEL SEMPTOMLAR: Terleme, kalp çarpıntısı, titreme ve mide bulantısı gibi anksiyete belirtileri yaşayabilirsiniz.

KAÇINMA DAVRANIŞLARI: Sosyal ortamlardan, yeni şeyler deneyimlemekten veya sorumluluklardan kaçınma eğilimi.

SÜREKLİ ÖZ ELEŞTİRİ: Kendi başarısızlıklarınızı gereksiz büyütme ve sürekli olarak kendini suçlama.

Eğer bu belirtiler günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, bir uz mana danışabilirsiniz. Atelofobiyle mücadelede ilk adım, mükemmel olmanın hayatınızda bir zorunluluk olmadığını kabul etmeniz ile başlar. Gerçekçi hedefler belirleyerek kendinizden aşırı beklentilere girmek yerine, ulaşılabilir hedefler için yaşayabilirsiniz. Hatalar hayatımızın ve büyümenin bir parçasıdır. Kendinizi yargılamak yerine bu hatalardan ders çıkarabilir ve o istediğiniz mükemmelliğe yavaş adımlarla gidebilirsiniz. Modunuzun düşük olduğu ve hata yaptığınızı düşündüğünüz anlarda sevdiklerinizle konuşabilir veya bir destek grubuna katılarak duygularınızı paylaşabilirsiniz.