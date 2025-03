Rüya ile kabusun sınırında yürümek gibi! Sinemanın gizemli yönetmeni: David Lynch

Bir ressam, bir müzisyen, bir mobilya tasarımcısı ve en önemlisi bir hikaye anlatıcısı olan Lynch'in dünyasına adım attığınızda, gerçekliğin ne kadar esneyebileceğini keşfedersiniz. Amerika'nın sıradan banliyölerinde saklı karanlık hayallerle dolu bu evrende Lynch'in eserleri, gözle görülmeyen, ama derinden hissedilen bir gerçeğin izini sürer.

TARİHİ ANLARA TANIKLIK

20 Ocak 1961'de John F. Kennedy'nin yemin töreninde görev almak, Lynch'in hayatında unutulmaz bir anıydı. 15 yaşındaki genç izci Lynch, VIP misafirlerin yerlerini bulmasına yardımcı olan ekipteydi. O gün, Kennedy, Eisenhower, Nixon ve Johnson gibi dört başkanı aynı anda görme şansı yakaladı — bu, belki de onun kaderini şekillendiren ilk "sürreal" karşılaşmaydı.

'KUSMANIN' SANATI

Lynch'in ilk kısa filmi Six Men Getting Sick (Six Times), Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi'nde çektiği ve adeta bir "hareketli tablo" niteliğinde olan bir animasyondu. Altı figürün siren sesleri eşliğinde renklerle dolup ardından kusmasını betimleyen bu deneysel çalışma, Lynch'in tuhaf ve cesur sinema dilinin başlangıç noktası oldu.

DUNE PROJESİ

George Lucas'ın Return of the Jedi için Lynch'e yaptığı yönetmenlik teklifi, sinema tarihinde ilginç bir dönemeçtir. Lynch, "Bu iş, benim yaratıcı ruhumla örtüşmüyor" diyerek teklifi reddetti. Bunun yerine Dune projesini kabul etti, ancak stüdyo müdahaleleri yüzünden bu projeden de mutsuz ayrıldı.1983-1992 yılları arasında The Village Voice'ta yayımlanan The Angriest Dog in the World, bahçeye zincirlenmiş ve sürekli öfkeli bir köpeğin hikayesini anlatıyordu. Her panelin neredeyse aynı olduğu bu sıra dışı çizgi roman, Lynch'in mizah anlayışı ve felsefi derinliğinin bir yansımasıydı. Eraserhead'i izledikten sonra Lynch'e hayran kalan Mel Brooks, onu The Elephant Man filminin yönetmen koltuğuna oturttu. Brooks'un Lynch hakkındaki ünlü yorumu ise şuydu: "Sen bir delisin ve seni seviyorum!" Lynch'in başyapıtlarından Mulholland Drive, hâlâ izleyicilerin çözmeye çalıştığı bir bilmece. Lynch, "Filmin ne anlama geldiğini insanlar zaten biliyor. Ama benden duymak istiyorlar. Bunu söylemek, keşfetmenin zevkini onlardan çalmak olur" diyerek yorum yapmayı reddetti.

MAHLASLAR KULLANDI

Lynch'in yaratıcı enerjisinin sırrı, transandantal meditasyona olan bağlılığında yatıyor. Ona göre bu pratik, yeni fikirlerin ve yaratıcı projelerin kapısını açan bir anahtar. Dune'un stüdyo tarafından değiştirilen versiyonuna öfke duyan Lynch, jenerikte kendi adını kullanmayı reddetti. Yönetmen olarak "Alan Smithee", senarist olarak ise "Judas Booth" adını kullandı.

İLHAM VEREN BAZI FİLMLERİ

SİX Figures Getting Sick (1966)

THE Alphabet (1968)

THE Grandmother (1970)

THE Amputee (1974)

ERASERHEAD (1977)

THE Elephant Man (1980)

DUNE (1984)

MULHOLLAND Çıkmazı (2001)

DARKEND Room (2002)