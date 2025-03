İzlerine ulaşamadığımız sanat eserleri

"VIEW OF THE SEA AT SCHEVENINGEN"

VINCENT VAN GOGH

Fırtınalı Havada Scheveningen Sahili veya bilinan diğer adıyla ayrıca Scheveningen'de Deniz Manzarası, Ağustos 1882'de Lahey yakınlarındaki Scheveningen'da yapılan Vincent van Gogh'un erken dönem yağlı boya tablosudur. Tablo, 7 Aralık 2002'de Van Gogh Müzesi'nden çalındı. Bulunması karşılığında ödenecek ödül miktarı tam olarak 133 bin dolar.

"NATIVITY WITH ST FRANCIS AND ST LAWRENCE"

CARAVAGGIO

Caravaggio'nun 1600 yılında yaptığı bu tablo, Palermo'daki kısa süreli kalış süresiyle ilgili bilinen tek eserdir. Tablo, 1969 yılında kayboldu.

"LANDSCAPE WITH AN OBELISK"

GOVERT FLINCK

Bir Dikilitaş İle Peyzaj isimli tablo, 1638 yılında yapıldı. Tablo, 1990 yılında kayboldu. Bulunması üzerine ödenecek ödül tam olarak 5 milyon dolar.

LE PIGEON AUX PETIS POIS"

PICASSO

Güvercin ve Yeşil Bezelyeler isimli bu tablo, Kübizm akımıyla 1911 yılında yapıldı. Tablo, 2010 yılında kayboldu. Bulunması üzerine önerilen ödül henüz bilinmiyor.

"PORTRAIT OF A YOUNG MAN"

RAFFAELLO SANZIO

Genç Bir Adamın Portresi muhtemelen 1513-1514 yılları arasında Raphael tarafından yapılmıştır. Birçok kişi tarafından II. Dünya Savaşı sırasında eksik olan en önemli resim olarak kabul edilir. Polonya'dan Naziler tarafından Prens Czartoryski'nin koleksiyonundan çalındı.

"VIEW OF AUVERS-SUR-OISE" CEZANNE

Tablo, 7 Aralık 1999'da İngiltere, Oxford, Ashmolean Müzesi'nden çalındı. Bulunması durumunda verilecek ödül tam olarak 133 bin dolar.

"THE CONCERT"

VERMEER

Tablo, Hollanda'nın Altın Çağ'ı olarak kabul edilen 164 yılında yapıldı. Isabella Stewart Gardner Museum'da korunan tablo, 1990 yılında kayboldu. Bulunması karşılığında ödenecek ödül 3,2 milyon pound.