Ödüllü yazar Adam Fawer Türkiye turnesine çıkıyor

D&R, 53 ilde faaliyet gösteren 200'ü aşkın mağazasıyla edebiyat tutkunlarını yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. 19 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında ağırlayacağı özel konuk, ilk kitabı "Olasılıksız" ile dünya çapında sansasyon yaratan, Türkiye'de yeni bir edebiyat dönemi başlatan ve uzun süre en çok satanlar listesinden inmeyen Amerikalı yazar Adam Fawer olacak. Okuyucularını son eseri Mobius ile zaman yolculuğu, bilim, felsefe, start-up dünyası ve aşk temalarının ustalıkla harmanlandığı sürükleyici bir maceranın içine çeken Fawer; Ankara, İstanbul, Denizli, Konya, Gaziantep, Kayseri, Nevşehir, Antalya, Adana ve İzmir'deki D&R mağazalarında okurlarıyla bir araya gelecek.

ADAM FAWER KİMDİR?

Amerikalı yazar Adam Fawer'ın ilk romanı Olasılıksız, yirmi dile çevrildi ve "en iyi çıkış romanı" dalında International Thriller Writers Ödülünü kazandı. Devamında ikinci romanı Empati'yi okurlarıyla buluşturan yazarın bu eseri gördüğü ilgi üzerine Almanca, Japonca ve Türkçe dillerine çevrildi. İlk kitabından itibaren çok satanlar listesindeki yerini koruyan Fawer, Oz kitabının ardından son eseri Mobius'u kaleme aldı ve yine en çok okunanlar listesine girmeyi başardı. Kitap listelerini kökünden sarsan yazar, bilimle felsefeyi, aşkla polisiyeyi birleştiriyor, her romanında sıradışı bir dünya ortaya koyuyor ve her jenerasyonun hayranlığını kazanıyor.

PROGRAM DETAYLARI

. 19 Nisan Cumartesi 15:00 D&R Metropol İstanbul

. 22 Nisan Salı 17:00 D&R İzmir Hilltown

. 24 Nisan Perşembe 17:00 D&R Denizli Forum

. 25 Nisan Cuma 17:00 D&R Erasta Antalya

. 26 Nisan Cumartesi 15:00 D&R Konya Kentplaza

. 27 Nisan Pazar 15:00 D&R Adana Optimum

. 29 Nisan Salı 17:00 D&R Primemall Gaziantep

. 30 Nisan Çarşamba 17:00 D&R Forum Kayseri

. 1 Mayıs Perşembe 17:00 D&R Nevşehir Nissara

. 2 Mayıs Cuma 17:00 D&R Ankara Kuzu Effect

. 6 Mayıs Salı 17:00 D&R Galataport İstanbul