Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Doku'nun ölümünden sorumlu tutulan ve aralarında eski Vali Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun nerede olduğuna yönelik jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.