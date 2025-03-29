‘İşimizin başlangıcı sanata olan tutkumuz’

İzmir'de IT Kurumsal İş Uygulamaları Yöneticisi İlke Soysal arkadaşı ile birlikte el emeği ürünler üretiyor. Soysal, "Buranın başlangıcı iki kadının sanata olan tutkusudur. Yakın çevremize yaptığımız tasarımlarımız ve el işçiliği ürünlerimiz çok beğenilince keyifle yaptığımız bu faaliyetlerimizi kadın girişimci olarak herkese ulaştırmaya karar verdik" dedi.

'EVLERİMİZ ATÖLYEMİZ'

Çalışmalarını yaklaşık 3 yıldır "Evlerimiz atölyemiz" sloganıyla gerçekleştirdiklerini belirten İlke Soysal şöyle devam etti: "Küçük yaşlardan beri güzel sanatlara ilgim vardı. Sınavlarına giriş için eğitim almıştım ama içinde bulunduğum şartlar farklıydı o nedenle üniversitede farklı bir bölüm okudum. Evdeki atıl olan her şeyi dönüştürme ve yeniden kullanılabilir hale getirme çaba vardı. Şimdi de ürünü ortaya çıkarmadan önce tasarımını yapıyoruz. Teknolojiyi ve hitap ettiğimiz kitlenin trendlerini yakın merceğe alıp tasarımlarımızı kağıda dökmek için dijital birçok üründen faydalanıyoruz. Tabii ilham çok önemli. Yetenek ve farklılık da burada başlıyor zaten. Bütün bunları fark ettiğimizde ve faaliyete geçtiğimizde, ürüne ilişkin materyallerin birleşimi ve ilk örnek ürünümüzü görmemizle devam eden keyifli bir yaratım ve üretim sürecimiz oluştu."

Genellikle aile ve iş yaşamından kalan zamanlarda çalışmaları gerçekleştirdiğine değinen girişimci, "Bazen tasarladığımız ürün için heyecanımız çok yüksek oluyor ve sabaha kadar çalışıyoruz. İnsan istediği bir şeye her zaman vakit yaratabiliyor. Çok büyük hayallerimiz var, öncelikle ürünlerimizle tüm dünyaya açılmak istiyoruz, Dünyanın alışveriş dinamiğini oluşturan e-ticarete biz de adım attık. Hayal ettiklerimizi hem keyifle yapabildiğimiz hem de emeğin kazanca dönüştüğü, kadın girişimcilerin desteklendiği platformların çoğalmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.