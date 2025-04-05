Vakit gelmişse sade sati kaçınılmaz! Her burç için farklı etkisi var

1. KOÇ VE YENGEÇ BURÇLARI: Koç ve Yengeç burçları, Sade Sati'nin etkilerini daha içsel bir düzeyde deneyimleyebilirler. Bu dönemde, bireysel kimlik ve aile ilişkileri üzerinde önemli değişiklikler olabilir. Koç burçları, kişisel sınırlarını yeniden çizmek zorunda kalabilirken, Yengeçler ise aileleri ve ev yaşamları konusunda ciddi sorgulamalar yapabilirler. İçsel denge arayışı ön plana çıkacaktır.

2. BOĞA VE AKREP BURÇLARI: Boğa ve Akrep burçları, Sade Sati'yi daha derinden hissedebilirler. Boğa burçları, maddi güvence ve değerler konusunda büyük değişimlerle karşılaşabilirken, Akrep burçları ise ruhsal dönüşüm ve yeniden doğuş yaşayabilirler. Bu dönemde, hem finansal hem de duygusal olarak eski düzenlerin yıkılması gerekebilir. Her iki burç için de bu süreç, hayatta köklü değişimler yapma zamanı olabilir.

3. İKİZLER VE YAY BURÇLARI: İkizler burçları, iletişim, öğrenme ve düşünce biçimleriyle ilgili değişimlere odaklanabilirler. Yay burçları ise hayat görüşleri, inançlar ve macera arayışları konusunda dönüşüm yaşayabilirler. Bu dönemde her iki burç da daha derin bir anlam arayışına girebilir ve hayata farklı bir perspektiften bakma fırsatı bulabilirler.