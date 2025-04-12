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Haberler Cumartesi Otizmli gençlerden unutulmaz konser

Otizmli gençlerden unutulmaz konser

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Otizmli gençlerden unutulmaz konser

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleşen konserde sahneye çıkan otizmli gençler, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Konserde sergiledikleri performans, sanatın dönüştürücü gücüne güçlü bir örnek oldu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleşen konserde sahneye çıkan iki otizmli genç, performanslarıyla izleyicileri derinden etkiledi. Müzik aracılığıyla kendilerini özgürce ifade eden gençler, sanatın dönüştürücü gücüne unutulmaz bir örnek sundu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Denizden Gelen Güç Salonu'nun sıcak atmosferinde gerçekleştirilen mini konser, izleyicilere hem müzikal hem de duygusal anamda unutulmaz anlar yaşattı. Piyanoda Cem Vardarcı, solist olarak ise Özge Çeltik'in sahne aldığı etkinlik, alkışlarla karşılandı.

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