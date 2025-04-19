Çok fazla vakti olmayanlara özel! 90 dakikadan kısa filmler

Sadece 90 dakikadan kısa süren bu yapımlar, seni yormadan içine çeken hikayeleriyle etkileyici bir sinema deneyimi yaşatıyor. Boş vakit bulmanın zorlaştığı bu tempolu hayatta, bu kısa filmlerle sinema keyfini kaçırmadan zamanını verimli değerlendirebilirsin. Hadi gel, hızlı ama güçlü anlatımlarıyla öne çıkan filmlere birlikte göz atalım! Artık zamanla yarışıyoruz. Her şey hızlı, pratik ve yoğun tempoda akıyor. Bu yüzden kısa süreli ama içerik açısından güçlü yapımlar daha fazla tercih ediliyor. Kısa filmler, gereksiz detaylara takılmadan direkt konuya odaklanıyor; üstelik bunu yaparken duygusal etkiyi de kaybetmiyor. Bu yüzden kısa süreli filmler, hem vakit kazandırıyor hem de izleyiciyi içine çeken derinlikli bir deneyim sunuyor.

KOŞ LOLA KOŞ

(1998) - 81 DK

Sevgilisini kurtarmak için zamanı dize getirmeye çalışan Lola'nın Berlin sokaklarında geçen adrenalini bol koşusu. Farklı senaryo kurgularıyla aklını zorlayacak.

IMDB: 7.6

YÖNETMEN: Tom Tykwer

ÜLKE: Almanya

BGHTBURN: ŞEYTANIN OĞLU (2019) - 90 DK

Süper kahraman hikayelerini ters yüz eden bir yapım. Ya süper güçlere sahip biri, kurtarıcı olmak yerine tehdit haline gelirse?

IMDB: 6.1

YÖNETMEN: David Yarovesky

ÜLKE: ABD

SHORT TERM 12 (2013) - 90 DK

Sorunlu gençlerle çalışan Grace'in hem işte hem kendi geçmişiyle yüzleştiği duygusal bir hikaye. Sessiz ama güçlü.

IMDB: 7.9

YÖNETMEN: Destin Daniel Cretton

ÜLKE: ABD

LOCKE (2013) - 85 DK

IMDB: 7.1

YÖNETMEN: Steven Knight

ÜLKE: Birleşik Krallık

Tüm film bir araba yolculuğu sırasında geçiyor. Ama içindeki gerilim, bir gerilim filminden farksız. Tek başına bir adam ve çözülmesi gereken krizler.

KOŞULSUZ SEVGİ (2012) - 88 DK

Masum bir kızın hayatı, tanık olduğu bir olayla altüst olur. Duygusal ve karanlık bir büyüme hikayesi.

IMDB: 7.2

YÖNETMEN: Rufus Norris

ÜLKE: Birleşik Krallık

PADDLETON (2019) - 89 DK

Kanser teşhisi konulan Michael ve en yakın arkadaşı Andy'nin sıradan ama yürek burkan yolculuğu. Duygusal ama fazlaca içten.

IMDB: 7.2

YÖNETMEN: Alex Lehmann

ÜLKE: ABD

THE MAN FROM EARTH (2007) - 87 DK

IMDB: 7.8

YÖNETMEN: Richard Schenkman

ÜLKE: ABD

Bir tarih profesörü "ben ölümsüzüm" derse? Tek bir odada, sadece diyaloglarla büyüleyen, beyin yakıcı bir bilim-kurgu.

YALANCI YALANCI (1997) - 86 DK

Oğlunun dileğiyle artık yalan söyleyemeyen bir avukat. Jim Carrey'nin komedi dozunu zirveye taşıdığı eğlenceli bir klasik

IMDB: 6.9

YÖNETMEN: Tom Shadyac

ÜLKE: ABD