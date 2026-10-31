Haberler İzmir Ne uçak ne otobüs! İzmir'den kutsal topraklara uzanan sıra dışı yolculuk! Ne uçak ne otobüs! İzmir'den kutsal topraklara uzanan sıra dışı yolculuk! İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Onur Şafak Çelik, 7 yaşındaki oğluyla birlikte unutulmaz bir yolculuğa çıktı. Günler süren bu sıra dışı macerada baba oğul, sınırları aşarak kutsal topraklara ulaştı. Yolculuğun ayrıntıları ve küçük Özgür'ün dönüşte kurduğu cümle ise dikkat çekti. AA









İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden 3 Ekim'de motosiklet üzerinde başlayan yolculuklarını 18 Ekim'de tamamlayan 38 yaşındaki Çelik ile oğlu Özgür Ulaş, 7 bin kilometrelik macera dolu umre seyahatleriyle unutulmaz bir deneyime imza attı.



Yolculuk boyunca güzergah üzerindeki ülkelerin tarihi ve turistik noktalarını da gezen baba-oğul, kutsal mekanların manevi atmosferine tanıklık ederek yolculuklarını özel anılarla taçlandırdı.





MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAKLAŞIK 7 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK



Onur Şafak Çelik, oğluyla kutsal topraklara yaptıkları motosiklet yolculuğunu anlattı.



Gidiş-dönüş toplam 7 bin kilometre yol katetmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini ve daha önce de oğluyla uzun mesafeli motosiklet yolculukları yaptıklarını belirten Çelik, kutsal toprakları ziyaret etme isteğiyle fazla tereddüt etmeden yola çıktıklarını söyledi.



Oğluyla unutulmaz anılar biriktirmek istediğini aktaran Çelik, "Vardığımız yerin kutsal olması ve güzergah boyunca karşılaştığımız güzellikler, yolculuğumuzu çok daha anlamlı hale getirdi. Bu düşünceyle yola çıkmaya karar verdik." dedi.