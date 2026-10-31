Haberler İzmir İzmir'de yağmurun ardından Körfez mesaisi! Denizden çıkanlar kirliliğin boyutunu gösterdi İzmir'de yağmurun ardından Körfez mesaisi! Denizden çıkanlar kirliliğin boyutunu gösterdi İzmir'de yağışların ardından dereler ve yağmur sularıyla Körfez'e taşınan atıklar için temizlik çalışmaları hız kazandı. Deniz süpürge gemileri, amfibi araçlar ve kıyı ekipleriyle sürdürülen çalışmalarda Körfez'den yılda ortalama bin 500 ton atık çıkarılıyor. İHA









İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havaların ardından yalnızca kent merkezinde, dere yataklarında ve yağmur suyu hatlarında değil, yağmurun taşıdığı atıkların son durağı olan İzmir Körfezi'nde de yoğun bir temizlik çalışması yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri yağmur sularıyla sürüklenip Körfez'de birikerek deniz ekosistemini tehdit eden evsel ve doğal atıkları toplamak için çalışmalarını sürdürüyor. Karataş sahilinde yürütülen çalışmalarda da deniz süpürge gemileri ve kara ekipleri eş zamanlı görev yaparak Körfez'e ulaşan atıkları temizliyor.





SOKAKTA BAŞLAYAN KİRLİLİK DENİZDE SON BULUYOR



Yağışlarla birlikte kent genelindeki atıkların Körfez'e taşındığına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, deniz kirliliğinin yalnızca kıyılara bırakılan çöplerden kaynaklanmadığını belirtti. Yörük, "Aslında hiç denize kıyısı olmayan bir yerde gördüğünüz kirlilik unsuru, bir atık öbeği bile rüzgârlarla, yağmur sularıyla ve sel sularıyla sonunda maalesef denize geliyor. Aynı şekilde derelerde ve sulak alanlarda gözlemlediğimiz atıkların da son durağı deniz oluyor. Bu durum denizde gerçekten çok yoğun bir kirliliğe neden oluyor. Arkadaşlarımız ekipmanlarıyla birlikte haftanın 7 günü aralıksız çalışıyor" dedi.